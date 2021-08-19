شكرا لقرائتكم خبر عن «استشاري أمراض قلب» يحذر: 5 حالات لا تمارسوا فيها الرياضة إطلاقا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: حذر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، من ممارسة الرياضة بجميع أشكالها، في 5 حالات. وقال النمر عبر حسابه على موقع تويتر : “موانع مطلقة لممارسة أي نوع من الرياضة حتى المشي” ، حيث جاءت الحالات التي أشار إليها، كالآتي: ١- الذبحة الصدرية غير المستقرة. ٢- فشل القلب مع تجمع السوائل في الرئتين. 3- تضيق الصمام الأبهر الشديد الذي يسبب كتمة. ٤- ضغط مرتفع جداً غير متحكم به. ٥- وجود أنواع معينة من عدم انتظام نبضات القلب غير حميدة ولا يمكن التحكم بها.

كانت هذه تفاصيل خبر «استشاري أمراض قلب» يحذر: 5 حالات لا تمارسوا فيها الرياضة إطلاقا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.