مستشفيات بريطانيا تسجل أعلى مستوى لحالات كورونا منذ 5 أشهر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا التي تتطلب العلاج في المستشفيات في المملكة المتحدة إلى أعلى مستوى له منذ مارس/آذار الماضي، مع زيادة حالات الإصابة بعد رفع العديد من القيود عن التجمعات.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن هيئة الصحة العامة في إنجلترا القول، الأربعاء، إن هناك أكثر من 6300 شخص حالياً في المستشفيات مصابون بكورونا.



وسمح نجاح برنامج التطعيم في البلاد للحكومة برفع القيود الخاصة بالتباعد مع تحول التركيز إلى إنعاش الاقتصاد.

ويواصل متوسط عدد الحالات الجديدة لمدة 7 أيام الزيادة.



وتلقى نحو 90% من السكان البالغين جرعة لقاح واحدة على الأقل حتى الآن، فيما تلقى نحو 78% التطعيم بشكل كامل بالحصول على جرعتين.