شكرا لقرائتكم خسر رهانه على ميسي.. يوتيوبر يركل الكرة من مرسيليا لباريس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - نفّذ "اليوتيوبر" بوم سما وعده بأن يذهب من مدينة مرسيليا إلى باريس سيراً على قدميه وهو يركل الكرة، وذلك بعد نجاح نادي سان جيرمان بالتعاقد مع اللاعب الأرجنتيني ونجم برشلونة السابق ليونيل ميسي.

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وتداول حسابات عدة على موقع تويتر مقاطع مصورة للشاب بعدما وصل إلى باريس أمس الأربعاء، وهو يركل الكرة في أحد شوارع العاصمة.

وكانت "اليوتيوبر" قد بدأ رحلته يوم الأربعاء الماضي، بعدما خسر الرهان بشأن انتقال ميسي إلى باريس سان جيرمان.

وكتب حينها مازحاً في تغريدة "إذا وقّع ميسي لباريس سان جيرمان، سأسافر من مرسيليا إلى باريس مشياً على الأقدام لمشاهدته يلعب في ملعب بارك دي برينس".

إلى ذلك، شارك الشاب البالغ من العمر 27 عاماً مقاطع فيديو لمغامرته، بدءاً من مرسيليا حتى وصل باريس برفقة صديقه المقرب أكسل.

وكان بوم سما خلال رحلته ينام في خيمته حيث يستطيع، ويغتسل في الأنهار، ويستضيفه بعض المشتركين في قناته أحياناً، أو يجلبون له الطعام في الطريق.

يذكر أن بوم سما يقدم في قناته محتوى خاصاً بكرة القدم، من خلال تحديه للاعبين المحترفين.