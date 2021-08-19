5 طرق لتجنب الإصابة بالسمنة.. متحرمش نفسك وتناول أطعمة مغذية ومشبعة

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القاهرة - سامية سيد - السمنة مشكلة صحية عالمية، ونعرف جميعاً أن الطريقة التقليدية لفقدان الوزن هي خفض السعرات الحرارية، وممارسة الرياضة، لكن هناك بعض الخطوات السهلة المدعومة علميًا التي يمكنك اتخاذها لمنع السمنة، بدلاً من اتباع ريجيم، في هذا التقرير نقدم 5 طرق لتجنب الإصابة بالسمنة، وفقاً لموقع "eat this".

5 طرق لتجنب الإصابة بالسمنة

1- احترس من الزحف البطيء للسمنة

واحدة من أفضل الطرق لوقف السمنة هي منع زيادة الوزن البطيئة والزاحفة التي يمكن أن تحدث على مدى فترة طويلة، فمن السهل استهلاك 100 إلى 200 سعرة حرارية أكثر مما يحتاجه جسمك يوميًا ولكن على مدى فترة طويلة هذا يؤدي إلى زيادة الوزن.

قم بوزن نفسك يوميًا أو على الأقل مرة واحدة في الأسبوع وإذا كان وزنك على مسار تصاعدي، فأنت بحاجة إلى إجراء تغييرات في نمط حياتك.

2- لا تدع جسدك يشعر بالحرمان

لا تجعل جسمك يشعر بالحرمان، لأنه سيحدث تغييرات في التمثيل الغذائي أو عملية حرق الدهون مما يضيع جهودك للتحكم في وزنك، والحل هنا هو تناول الأطعمة التي تؤدي إلى الشبع، والتي تؤدي إلى تحسين المزاج والتي تحتوي على التغذية التي يحتاجها جسمك وعدم حرمان الجسم من أي طعام يفضله بل يمكن تناوله بكمية قليلة.

3- تناول أطعمة مغذية ومشبعة

إن خطة الأكل التي تركز على الفواكه والخضراوات والأسماك وزيت الزيتون، بينما تكون منخفضة في اللحوم الحمراء واللحوم المصنعة والأطعمة المصنعة من أفضل الأطعمة لتجنب السمنة.

ركز على الأطعمة المغذية التي ستشبعك، وليس الأطعمة المصنعة ذات السعرات الحرارية العالية التي لن تشعرك بالشبع على سبيل المثال ، عند تناول وجبة خفيفة، تناول حفنة من المكسرات بدلاً من رقائق البطاطس المكسرات كثيفة العناصر الغذائية وغنية بالدهون الجيدة التي ستشبعك ولا تجعلك تشعر بالجوع أو الغثيان.

4- وجبة خفيفة من الفاكهة والخضراوات

يمكن أن يكون تناول وجبات خفيفة من الخضار والفواكه غير النشوية التي تحتوي على نسبة منخفضة من الفركتوز يشعرك بالشبع، مع منع ارتفاع نسبة السكر في الدم والانهيارات التي يمكن أن تسببها النشويات والسكريات.

5- تمرين المقاومة

من المهم تضمين تمرين المقاومة كجزء من خطة نشاطك الرياضى، التمارين التي تؤدي إلى زيادة كتلة العضلات هي وسيلة لتعزيز التمثيل الغذائي الخاص بك إنها أيضًا مفيدة حقًا لصحتك من حيث تحسين صحة العظام وكثافة العظام وكتلة العضلات.

يمكنك مجرد محاولة الحفاظ على نمط حياة نشط - التواجد في الهواء الطلق، والمشي، وصعود السلالم، والقيام ببعض أنشطة المقاومة وتجنب الجلوس لفترات طويلة.