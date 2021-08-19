شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات سهلة لمرضى السكر لتجنب ارتفاع مستوياته والمضاعفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرض السكري حالة صحية تتطلب المراقبة الدقيقة، ويمكن أن يؤدي إهماله إلى جعل المريض عرضة لمجموعة من الأمراض والمضاعفات الصحية، ويمكن للمرء الحفاظ على صحة جيدة من خلال الانتباه للمخاطر واتخاذ الرعاية الروتينية وفقا لتقرير لموقع time now news.

ما هي حالة مرض السكري؟

يتم تقسيم معظم الطعام الذي نتناوله إلى سكر (يسمى أيضًا الجلوكوز) ثم يتم إطلاق هذا السكر في مجرى الدم عندما يرتفع سكر الدم، يبدأ البنكرياس بالعمل ويطلق الأنسولين.

داء السكري من النوع الأول هو حالة يقوم فيها جهازك المناعي بتدمير الخلايا المنتجة للأنسولين (بيتا) في البنكرياس، الأنسولين هو هرمون يساعد على نقل السكر أو الجلوكوز إلى أنسجة الجسم. تستخدمه خلاياك كوقود. مع تدمير خلايا بيتا ، لا يوجد أنسولين لذلك يرتفع مستوى السكر في الدم. في مرض السكري من النوع 2 ، يصنع البنكرياس الأنسولين، لكن خلايا جسم الشخص لا تستخدمه كما ينبغي. وهذا ما يسمى مقاومة الأنسولين نتيجة لذلك، هناك تراكم للسكر في الدم.

خطوات هتساعدك في السيطرة على السكر

تعهد بالعمل على مرض السكري الخاص بك: قد يكون طبيبك قادرًا على شرح أساسيات رعاية مرض السكري لكن الأمر متروك لك لإدارة حالتك، حاول أن تفهم كل ما تستطيع بشأن مرض السكري. تأكد من أن روتينك اليومي يشمل الأكل الصحي والنشاط البدني الكافي: الابتعاد عن زيادة الوزن غير الصحية لا تهمل المراقبة اليومية لسكر الدم. لا تخطي أو تغير الأدوية الموصوفة بشكل تعسفي.

الإقلاع عن التدخين: وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض في الولايات المتحدة يعاني المدخنون من مشاكل صحية خطيرة ومضاعفات خطيرة مثل أمراض القلب والكلى وضعف تدفق الدم في الساقين والقدم التي يمكن أن تؤدي إلى التهابات ، وتقرحات ، وبتر محتمل ، واعتلال الشبكية (مرض في العين يمكن أن يسبب العمى) ، واعتلال الأعصاب المحيطية (أعصاب الذراعين والساقين التي تسبب الخدر ، والألم ، والضعف ، وضعف التنسيق).

حدد موعدًا لفحوصات صحية منتظمة وفحصًا للعين: وفقًا لعيادة مايو كلينك ، أثناء الفحص البدني ، سيسأل أطباؤك المتخصصون عن مستوى التغذية والنشاط لديك ويبحثون عن أي مضاعفات مرتبطة بمرض السكري (مثل علامات تلف الكلى وتلف الأعصاب وأمراض القلب ، وتلف الشبكية ، وإعتام عدسة العين ، والزرق ، وما إلى ذلك) تعتبر الوقاية إجراءً جيدًا وسيؤدي الاكتشاف في الوقت المناسب إلى إعاقة أي ضرر آخر.

مراقبة ضغط الدم ومستويات الدهون: مثل مرض السكري يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى تلف الأوعية الدموية يمكن أن يؤدي ارتفاع الكوليسترول إلى جانب مرض السكري إلى نوبة قلبية أو سكتة دماغية أو غيرها من الحالات التي تهدد الحياة قد ينصحك طبيبك بالتمارين الرياضية وتغيير النظام الغذائي ووصف الأدوية إذا لزم الأمر.

اعتني بقدميك: إن قدم الشخص المصاب بالسكري هي الجزء الأكثر عرضة للخطر، في كثير من الأحيان، يؤدي اعتلال الأعصاب السكري إلى فقدان الإحساس ولا يستطيع المرء اكتشاف الإصابة إلا بعد فوات الأوان، افحص قدميك يوميًا أثناء وقت الاستحمام، احمِ قدميك، حافظ على نظافتها وترطيبها باستخدام كريم جيد بعد تجفيفها جيدًا انظر أيضًا بين أصابع القدم.

اعتني بأسنانك: مرضى السكر هم الأكثر عرضة للإصابة بالتهابات اللثة، اغسل أسنانك بالفرشاة مرتين في اليوم على الأقل، واستخدم الخيط مرة في اليوم لا تفوت فحوصات الأسنان المنتظمة واحدة بعد كل ستة أشهر.

احتفظ بمواعيد اللقاح الخاصة بك: لا تتجاهل أيًا من اللقاحات التي يشعر طبيبك بضرورة الحصول عليها ، خاصةً في ضوء حالة مرض السكري وفقًا للبحث ، يُعتقد أن ارتفاع السكر في الدم في مرض السكري يسبب خللًا في الاستجابة المناعية ، والتي تفشل في السيطرة على انتشار مسببات الأمراض الغازية في مرضى السكري لذلك ، من المعروف أن الأشخاص المصابين بمرض السكري أكثر عرضة للإصابة بالعدوى لذلك ، من الأفضل أن تكون محميًا باللقاحات.