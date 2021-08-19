اعرف فوائد النظام الغذائى النباتى لصحتك.. يُخفض الكوليسترول ويحسن المزاج

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القاهرة - سامية سيد - يفضل بعض الناس تناول النظام الغذائي النباتى والابتعاد عن الأطعمة الحيوانية أو التقليل منها، وكشفت الأبحاث أن النظام النباتي الذي يركز على أطعمة مثل: الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والبقوليات والمكسرات والبذور والتوابل والزيوت له العديد من الفوائد الصحية، في هذا التقرير نتعرف على أبرز فوائد النظام الغذائي النباتى لصحتك، بحسب موقع " eatthis".

فوائد النظام الغذائي النباتى لصحتكيقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب

قد يؤدي اتباع نمط حياة نباتي إلى الحفاظ على صحة قلبك، وقد رصدت إحدى الدراسات المنشورة في مجلة جمعية القلب الأمريكية عادات الأكل لدى 4946 بالغًا تتراوح أعمارهم بين 18 و 30 عامًا على مدى 32 عامًا وطُلب من المشاركين تقديم تاريخهم الغذائي المفصل بينما صنف المؤلفون خياراتهم الغذائية على مقياس وسجلت الأطعمة المفيدة (الفواكه والخضروات والفاصوليا والمكسرات والحبوب الكاملة) أعلى الدرجات بينما أعطيت الأطعمة الضارة (اللحوم الحمراء عالية الدسم والأطعمة المقلية والوجبات الخفيفة المالحة والمعجنات والمشروبات الغازية) درجات منخفضة.

بعد أخذ عوامل الخطر الأخرى في الاعتبار (مثل العوامل الوراثية والتدخين وعادات ممارسة الرياضة)، كان لدى المتطوعين الذين سجلوا أعلى 20٪ على مقياس النظام الغذائي طويل الأمد فرصة أقل بنسبة 52٪ في المعاناة من أمراض القلب والأوعية الدموية بعد ثلاثة عقود. علاوة على ذلك ، فإن البالغين الذين غيّروا خياراتهم الغذائية للأفضل كانوا أقل عرضة بنسبة 61٪ للتشخيص بأمراض القلب والأوعية الدموية اللاحقة مقارنة بالمشاركين الذين اختاروا المزيد من الأطعمة الضارة.

النظام الغذائي النباتى لا يعني فقط أن وجباتك ستكون منخفضة في الدهون المشبعة المسببة للالتهابات، ولكنه يعزز تناولك لمضادات الأكسدة، وكذلك الألياف.

إن اتباع نظام غذائي غني بمضادات الأكسدة يمكن أن يهدئ الالتهاب - وهو محرك للأمراض المزمنة بالإضافة إلى ذلك ، ثبت أن الأنظمة الغذائية الغنية بالألياف لها تأثير إيجابي على كل من نسبة الدهون في الدم وصحة الأمعاء، والتي بدورها قد تقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية في المستقبل.

يساعد على خفض نسبة الكوليسترول

النظام الغذائي النباتي يخفض نسبة الكوليسترول في الدم، وفى دراسة أجريت على 123،330 امرأة بعد سن اليأس تتراوح أعمارهن بين 50 و 79 عامًا ولم يكن مصابات بأمراض القلب.

ملأت الإناث استبيانات عن الطعام على مدار 15 عامًا حيث سجل المؤلفون الدرجات بناءً على مدى اتباعهم لنظام Portfolio الغذائي، وهي خطة تم وضعها من الأطعمة النباتية التي تخفض الكوليسترول (بما في ذلك البروتينات النباتية مثل فول الصويا والفاصوليا والتوفو ، و الأطعمة التي تحتوي على ألياف قابلة للذوبان مثل الشوفان والشعير والبامية والباذنجان والتفاح والتوت).

أشارت النتائج، التي نُشرت في مجلة جمعية القلب الأمريكية ، إلى أن النساء اللواتي تمسكن كثيرًا بنظام الحمية الغذائية كن أقل عرضة للإصابة بقصور القلب بنسبة 17٪ ، وأقل عرضة للإصابة بأمراض القلب التاجية بنسبة 14٪ ، وأقل بنسبة 11٪. من المحتمل أن يصاب بأي نوع من أمراض القلب والأوعية الدموية.

تحسين صحة المخ والتركيز

أعلنت الأكاديمية الأمريكية لطب الأعصاب أن تناول الأطعمة الملونة والنباتية - بما في ذلك الفراولة والتوت والبرتقال - يمكن أن يكون لها القدرة على تقليل خطر التدهور المعرفي بنسبة 20٪.

بفضل أنواع معينة من مركبات الفلافونويد (فئة من المركبات النباتية التي تقدم تأثيرات قوية مضادة للأكسدة)، انخفض الضعف الإدراكي بنسبة 24٪ (لوحظ في أولئك الذين تناولوا المزيد من الأطعمة الحمراء والبنفسجية والزرقاء ، مثل الكرز والتوت الأزرق) وبحلول 38 ٪ - وهو ما يعادل أن تكون أصغر بثلاث إلى أربع سنوات من عمرك الحقيقي - من بين المتطوعين الذين تناولوا الفواكه والخضراوات البرتقالية والصفراء.

تحسين مستويات السكر في الدم والمزاج

قام باحثون من المملكة المتحدة بتحليل البيانات من 11 تجربة سريرية (استمرت كل دراسة لمدة 23 أسبوعًا في المتوسط) والتي فحصت نتائج اتباع نظام غذائي نباتي مقارنة بالأنظمة الغذائية الأخرى.

وفقًا للنتائج التي توصلوا إليها ، والتي نُشرت في مجلة BMJ Open Diabetes Research & Care ، فإن الخطة النباتية (أو النباتية في بعض الأحيان) لها فوائد جسدية ونفسية لأولئك الذين يعيشون مع مرض السكري من النوع الثاني؟

على سبيل المثال ، انخفضت مستويات الجلوكوز في الدم أثناء الصيام "بشكل أكثر حدة" بين المشاركين الذين تناولوا القليل من المنتجات الحيوانية أو لم يتناولوها مطلقًا بينما تحسنت أعراض الاكتئاب لديهم بشكل ملحوظ.

إذا كان لديك ارتفاع في مستويات الجلوكوز في الدم ، يمكن أن يكون للنظام الغذائي النباتي تأثير إيجابي على صحة الأمعاء، والسبب أن العديد من الأطعمة النباتية (مثل البصل والثوم والكراث والهليون والموز) مليئة بألياف البريبايوتك، وهي شكل من أشكال الألياف الغذائية التي تغذي البكتيريا "الصديقة" الموجودة في الجهاز الهضمي.

استقلاب هذه المركبات يطلق أحماض دهنية مفيدة قصيرة السلسلة ، والتي ثبت أنها تقلل الالتهاب ، إلى جانب تحسين حساسية الأنسولين ، مما يؤدي في النهاية إلى تحسين مستويات السكر في الدم.