شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تفعل قلة النوم فى صحتك؟ خد بالك الأرق يصيبك بالأمراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الأرق وقلة النوم من أكثر المشكلات التى تواجه الكثيرين، والتى قد ينتج عنها مضاعفات صحية خطيرة، وتكون أيضا أحد العوامل الرئيسية التي تؤدى إلى أمراض مزمنة وقاتلة فى أغلب الحالات، مثل الخرف والزهايمر وأمراض القلب والأوعية الدموية.

وطبقا لتقرير نشر فى موقع webmd فإن مضاعفات قلة النوم خطيرة ولم تتوقف عند الإصابة بالإجهاد والقلق، والتى تؤثر على أدائك ونشاطك فى اليوم التالى.

قد يؤدى الأرق وقلة النوم إلى الإصابة بالاكتئاب وزيادة مستويات التوتر، حيث تبين أن الحرمان من النوم قد ينتج عنه زيادة نشاط فى بعض المناطق بالدماغ، خاصة المسئولة عن العواطف ومستويات القلق.

عدم حصولك على قدر كافٍ من النوم يكون على الأقل 8 ساعات، يكون ذلك عاملا لإصابتك بالخرف والزهايمر، حيث يتم التخلص من بروتين بيتا أميلويد أثناء النوم عندما يغسل السائل الدماغي الشوكي السموم من جسمك، لذا يجب أن تحاول النوم من ست إلى ثمانى ساعات يوميا.

يلعب النوم دورا في ضبط مستويات ضغط الدم والسكرى، ولكن فى حالة قلة النوم فإن ذلك يؤدى إلى زيادة ضغط الدم مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

قلة النوم تؤثر على اضطراب الهرمونات خاصة هرمونات النمو والتي تؤثر على بناء كتلة العضلات وإصلاح الخلايا والأنسجة، كما تؤثر على هرمون التستوستيرون.