كورونا حول العالم.. إصابات يومية قياسية في أستراليا والمكسيك

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت أحدث الإحصائيات المتعلقة بفيروس كورونا حول العالم ارتفاع إجمالي عدد الإصابات إلى 210 ملايين و135 ألفاً و43 حالة.

وبلغ عدد الوفيات 4 ملايين و405 آلاف و953 شخصاً، فيما تعافى 188 مليوناً و247 ألفاً و125 شخصاً.

وتستعرض ”الخليج 365” في السطور التالية مستجدات فيروس كورونا حول العالم:

36.4 ألف إصابة جديدة في الهند





أعلنت وزارة الصحة الهندية، الخميس، تسجيل 36 ألفاً و 401 حالة إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة في الهند 32 مليوناً و285 ألفاً و857 حالة إصابة، وفقاً لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.



ونقلت صحيفة "تايمز أوف إنديا" عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 530 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 433 ألفاً و49 حالة.

كما بلغ عدد جرعات اللقاح الموزعة حتى الأربعاء 565 مليوناً و732 ألفاً و128.

2152 إصابة جديدة في كوريا الجنوبية





سجّلت كوريا الجنوبية 2152 إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

ومن بين الإصابات 2114 إصابة تمّ تسجيلها محلياً، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات في البلاد إلى 230 ألفاً و808 إصابات، بحسب ما نقلته وكالة "يونهاب" للأنباء عن الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وأضافت البلاد 13 وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 2191.

أستراليا تسجل عدداً قياسياً جديداً للإصابات





سجّلت أستراليا رقماً قياسياً جديداً لعدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا، الخميس، حيث أبلغت ولاية نيو ساوث ويلز عن تسجيل 681 حالة.

وقالت رئيسة وزراء نيو ساوث ويلز جلاديس بيريجيكليان إن رجلاً في الثمانينيات من العمر توفي، ليصل عدد الوفيات في الولاية إلى 117 شخصاً منذ بداية الجائحة.

ومع وجود 57 حالة جديدة منقولة محلياً في فيكتوريا و16 حالة في منطقة العاصمة الأسترالية التي تضم العاصمة كانبرا، تم الإبلاغ عن ما لا يقل عن 754 إصابة محلية في جميع أنحاء البلاد، الخميس، وهو عدد تجاوز الرقم القياسي الذي تم تسجيله خلال الموجة الثانية من العام الماضي.

ولم يتم الإبلاغ في البداية عن أي حالات أخرى منقولة محلياً في بقية أنحاء البلاد.

وقالت بيريجيكليان إنه سيتم تمديد الإغلاق الذي تمّ فرضه مؤخراً في نيو ساوث ويلز ليتماشى مع إغلاق سيدنى الكبرى الذي ظل قائما منذ أكثر من 7 أسابيع ويستمر حتى 28 أغسطس/آب على الأقل.

وسجلت أستراليا إجمالاً أكثر من 40 ألفاً و700 إصابة جديدة بالفيروس ونحو 970 وفاة على صلة بالفيروس، منذ بدء الجائحة.

نيوزيلندا توافق على إعطاء "فايزر" للأطفال





أعلنت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أردرن، الخميس، أن نيوزيلندا وافقت على إعطاء لقاح "فايزر/بيونتك" المضاد لفيروس كورونا للأطفال والمراهقين في الوقت الذي تكافح فيه البلاد مع تفشي الفيروس.



ودخلت البلاد في إغلاق سريع يوم الثلاثاء بعد اكتشاف حالة إصابة بالفيروس انتقلت محلياً، وهي الأولى منذ ما يقرب من 6 أشهر.

وزادت الإصابات في أوكلاند إلى 21 حالة حيث تم الإبلاغ عن 11 إصابة جديدة، الخميس.

وأعلنت أردرن أن الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاماً سيكونون مؤهلين الآن للحصول على لقاح فيروس كورونا من شركتي "فايزر/بيونتك".

وقالت أردرن: "إنه آمن وهو الشيء الصحيح الذي يجب القيام به".

وكان اللقاح قد تمت الموافقة عليه مع الأشخاص البالغين من العمر 16 عاماً فأكثر.

باكستان تسجل 3974 إصابة جديدة





سجّلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 3974 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و66 وفاة.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في باكستان، الخميس، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 1109274 إصابة، منها 88209 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 24639 وفاة، مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 996426 حالة.

كوبا تسجل 8666 إصابة جديدة





أعلنت وزارة الصحة الكوبية تسجيل 8666 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وذكرت وكالة أنباء "برنسا لاتينا" الكوبية أنه بذلك ارتفع إجمالي الاصابات في البلاد إلى 545 ألفاً و275 إصابة منذ 11 مارس 2020.

كما تم تسجيل 84 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 4240 وفاة.

البرازيل تسجل 41714 إصابة جديدة





أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، الأربعاء، تسجيل 41714 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1064 وفاة جراء كوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

ووفقاً لبيانات الوزارة، وصل العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس في البرازيل إلى 20 مليوناً و457897 منذ ظهور الجائحة، في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 571662.

وتحتل البرازيل حالياً المركز الثالث في عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة والهند كما تحتل المركز الثاني عالمياً بعد الولايات المتحدة في عدد الوفيات.

الصين تسجل 46 إصابة جديدة





قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الخميس، إنّ البر الرئيسي سجل 46 إصابة جديدة بكوفيد-19 يوم الأربعاء، ارتفاعاً من 28 في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة أن 5 حالات من الإصابات الجديدة ناتجة عن عدوى محلية، انخفاضاً من 6 قبل يوم.

وبلغ عدد الإصابات دون أعراض، والتي لا تصنفها الصين إصابات مؤكدة، 30 ارتفاعاً من 17 في اليوم السابق.

ولم تُسجل أي وفيات جديدة.

ويبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في بر الصين الرئيسي حتى الأربعاء 94546 حالة، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4636.

رقم قياسي جديد في المكسيك





أظهرت بيانات وزارة الصحة المكسيكية يوم الأربعاء أن المكسيك سجلت عدداً قياسياً من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا بلغ 28953 حالة، مما يرفع مجمل إصاباتها إلى ثلاثة ملايين و152205.

وسجّلت المكسيك كذلك 940 وفاة بكوفيد-19، لترتفع الوفيات إجمالا إلى 250469.

غير أن مسؤولي الصحة يقولون إن رقم الوفيات الحقيقي أعلى من ذلك بكثير.