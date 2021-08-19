شكرا لقرائتكم خبر عن السبانخ والزنجبيل.. 5 أطعمة تساعد فى الوقاية من الصداع النصفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الشعور بألم شديد في جزء من الرأس يطلق عليه الصداع النصفي، هذا النوع من الصداع قد يتسبب في إعاقة الشخص عن القيام بأي نشاط حتى لو بسيط حتى يختفي الألم، وخلال هذا التقرير نتعرف على أفضل الأطعمة التي ينصح بتناولها من قبل مرضى الصداع النصفي للحد من إصابتهم بهذا الألم، وذلك وفقا لموقع "healthcentral".

أشار التقرير، إلى أن الطعام الجيد هو الدواء للداء، أي يساهم بشكل كبير في الشفاء، ولمصابي الصداع النصفي، فعند تناولهم لبعض الأطعمة الصحية الغنية بالعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، يقللون من فرص الإصابة بهذا الألم.

وقدم التقرير بعض الأطعمة التي تحد من الإصابة بالصداع النصفي، ومنها: - الزنجبيل:

يستخدم الزنجبيل كعلاج منذ آلاف السنين لأمراض كثيرة، ومنها الألم والحركة والغثيان، و في دراسة أجريت عام 2014، وجد أن 250 ملي من الزنجبيل له قدرة كبيرة في تسكين الصداع النصفي، ولذا عليك تقطيع الزنجبيل ووضع ماء دافئ عليه وتناوله.

-السبانخ:

تعد من أفضل الأطعمة التي تساعد في علاج الصداع النصفي، لأنها تحتوي على نسبة عالية من المغنيسيوم، وجدت إحدى الدراسات أن نقص المغنيسيوم يعد من الأسباب الرئيسية في الإصابة بالصداع النصفي، ولذا ينصح بتناولها كسلطة أو في الطهي، لتجنب الإصابة بالصداع النصفي.

-الكركم:

يساعد الكركم فى علاج مشاكل الالتهابات، كما أنه يحتوي علي نسبة عالية من مضادات الأكسدة، ولذا فتناوله يقلل من فرص الإصابة بالصداع النصفي، ويمكنك وضعه علي الأطعمة أثناء الطهي.

-زيت جوز الهند:

يعزز الخلايا العصبية في المخ، ويقلل فرص الإصابة بارتفاع أو انخفاض نسبة السكر لأنه يعمل على تنظيم نسبته، ولذا فتناوله يعد من الحيل الجيدة التي تساهم بشكل كبير في تقليل فرص الإصابة.

-الأطعمة الغنية بفيتامين ب:

تشير الدراسات إلى أن فيتامينات ب له فوائد في علاج الصداع النصفي، ولذا يمكنك تناول الكبدة أو اللحوم الحمراء، بشكل مستمر لتقليل فرص الإصابة بالصداع النصفي.