شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض جدرى الماء عند الأطفال وأهم طرق العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جدري الماء من الأمراض الشائعة بين الأطفال، ويسبب جدري الماء ظهور بقع أو طفح جلدي ويمكن أن يجعل الطفل يشعر بالتوعك والتعب بشكل عام، ويهدف علاج جدري الماء إلى تخفيف الأعراض حتى يذهب المرض، ونتعرف فى هذا التقرير على أعراض جدرى الماء عند الأطفال، وفقاً لموقع "patient".



اعراض جدرى الماء عند الاطفال

ما هو جدري الماء؟

جدري الماء هو عدوى يسببها فيروس الحماق النطاقي، ويعاني معظم الأطفال من جدري الماء في مرحلة ما، الأكثر شيوعًا أنه يصاب الأطفال بجدري الماء قبل سن 10 سنوات. يصنع الجهاز المناعي بروتينات تسمى الأجسام المضادة أثناء العدوى هذه تحارب الفيروس ومن ثم توفر حماية مدى الحياة ضده (مناعة)، لذلك من غير المألوف أن تصاب بأكثر من نوبة واحدة من جدري الماء في حياتك.

أعراض جدري الماء عند الاطفال

غالبًا ما تبدأ درجات الحرارة المرتفعة (الحمى) والأوجاع والصداع أو نحو ذلك قبل ظهور الطفح الجلدي.

-البقع (الطفح الجلدي) تتطور إلى بثور صغيرة وتتسبب في الحكة يمكن أن تكون في أي مكان على الجسم. يبدأ الطفح الجلدي في الظهور مثل البقع الحمراء ، ثم تتقرح ثم تتقشر.

-فقدان الشهية أو مشاكل التغذية.

-يشعر بعض الأطفال بتوعك شديد لبضعة أيام، البعض الآخر يظهر عليه مرض خفيف فقط.

-تجف البثور وتتقشر، وتتلاشى تدريجيًا ولكنها قد تستغرق ما يصل إلى أسبوعين لتختفي تمامًا.



اعراض جدرى الماء عند الاطفال

علاج جدري الماء

يهدف العلاج بشكل أساسي إلى تخفيف الأعراض ومحاولة جعل طفلك مرتاحًا قدر الإمكان، بينما يتعامل جهاز المناعة مع الفيروس.

-كريم مهدئ قد يساعد في تخفيف الحكة مثل: غسول الكالامين.

-قد تساعد مضادات الهيستامين المهدئة (في قرص أو دواء سائل) في النوم إذا كانت الحكة مشكلة.

-حافظ على تقصير أظافر الأصابع لمنع الخدش العميق للبثور.

-ألبسى الأطفال ملابس مريحة حتى لا يشعروا بالبرد أو السخونة الزائدة، واستخدمى أقمشة ناعمة باردة مثل القطن.

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التعامل مع الحمى، تحدث الحمى عادة مع جدري الماء ، وقد تجعل طفلك يشعر بعدم الراحة وسرعة الانفعال. فيما يلي الأشياء التي يمكنك القيام بها والتي قد تؤدي إلى انخفاض درجة الحرارة وتجعل طفلك يشعر بمزيد من الراحة

-إعطاء الباراسيتامول لخفض درجة الحرارة.

-انزعى طبقات إضافية من الملابس عن طفلك إذا كانت درجة حرارة الغرفة طبيعية.

-ترطيب الجسم بالمياه والسوائل، هذا يساعد على منع نقص السوائل في الجسم (الجفاف).