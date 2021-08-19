الفترات الطويلة بين الوجبات تؤدى لزيادة الوزن.. اعرفى السبب

القاهرة - سامية سيد - قد يعتقد البعض أن عدم تناول الطعام لفترات طويلة قد يؤدى إلى فقدان الوزن، ولذلك تتعمد الكثير من السيدات الراغبات فى خفض الوزن وعمل رجيم الجوع لفترات طويلة حتى يتم فقدان أوزانهن، ولكن هذا اعتقاد خاطئ، وفقا لما ذكرته الدكتورة ناتاليا نيفيدوفا، خبيرة التغذية الروسية، والتى أكدت أن الفترات الطويلة بين وجبات الطعام غالبا ما تؤدي إلى زيادة الوزن وليس إلى تخفيضه، وذلك وفقا لما ذكره موقع روسيا اليوم.

وأشارت إلى أن الفترات الطويلة بين وجبات الطعام أو الصوم المؤقت، مضرة للصحة، لأن الجسم "يعمل" بإيقاع خاص، ويحتاج إلى الغذاء، فعندما يترك الشخص وجبة طعام بهدف إنقاص الوزن أو لأنه نسي الفطور أو الغداء بسبب بعض الأعمال المهمة، يستهلك الجسم مخزونه الاحتياطي.

وتضيف: "إذا لم نطعم الجسم، فعليه أخذ الغذاء من مصدر ما، فمثلا الشخص يعمل والدماغ يبدأ باستخدام احتياطي الجلوكوز، لكي يستمر في نشاطه، يأخذ الدماغ الجلوكوز أولا من الدم ومن ثم من الكبد، وعندما ينفد هذا الاحتياطي يبدأ الجسم في تحطيم الكتلة العضلية، فإذا طالت الفترة بين وجبات الطعام- فمثلا تناول الشخص الفطور في الثامنة صباحا والوجبة التالية في الساعة 7-8 مساء، فإن عملية التمثيل الغذائي في الجسم تصبح بطيئة".

وتوضح:" إذا حصل هذا مرة واحدة لن يخلق مشكلة، ولكن إذا أصبح عادة، فإن الشخص يخاطر بزيادة وزنه".

وتقول، "إذا حدث هذا مرة واحدة، فلن يحدث ما هو خطير، ولكن عندما تصبح هذه عادة، فإن عملية التمثيل الغذائي تصبح أبطأ، وعندما يجوع الشخص فترة طويلة، يكون بعدها مستعدا "لأكل الكثير من الأطعمة "، أي أنه يأكل كل شيء دون الالتفات إلى الشعور بالشبع، وعملية التمثيل الغذائي قد أصبحت بطيئة"، وبالتالى تؤدى هذه العملية الى زيادة الوزن دون أن تشعر.