شكرا لقرائتكم خبر عن جبن وزبادى وشيكولاتة.. روشتة غذائية يومية للحفاظ على صحة قلبك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توصلت دراسة بحثية لجامعة نابولي الإيطالية إلى أن الأشخاص الذين يتناولون بعض الجبن أو الزبادي أو الشيكولاتة كل يوم يكونون أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب، فتناول كمية صغيرة من الجبن والشيكولاتة يوميًا يمكن أن يحمي قلبك بجانب منتجات الألبان المخمرة الأخرى، مثل الزبادي، وفقا لتقرير لموقع insider.

ووجدت الدراسة أن الأنظمة الغذائية النباتية في الغالب تتمتع بأكبر قدر من الفوائد الصحية، مع تناول الجبن والشيكولاتة باعتدال، وتشير الأبحاث إلى أن النظام الغذائي النباتي في الغالب يمكن أن يحسن صحة قلبك، ومع ذلك، لا تحتاج إلى أن تصبح نباتيًا تمامًا، حيث تشير الدلائل إلى أن الأطعمة مثل الجبن والشيكولاتة والزبادي لها فوائد أيضًا.

وأفادت دراسة نُشرت في مجلة أبحاث القلب والأوعية الدموية أن تناول بعض منتجات الألبان كاملة الدسم باعتدال يمكن أن يساعد في حماية قلبك، وقام باحثون من جامعة نابولي بمراجعة ما يقرب من 100 دراسة حول العلاقة بينهما، وركزوا على فئات معينة من الطعام، مثل اللحوم الحمراء والدواجن والبيض ومنتجات الألبان والمنتجات والمكسرات والحبوب.

تشير النتائج التي توصلوا إليها إلى أن تناول الزبادي وكميات قليلة من الجبن بانتظام يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ، ربما بسبب عملية التخمير التي تنطوي عليها تلك الأطعمة، كما تم ربط كميات صغيرة من الشيكولاتة بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، ويمكن أن تكون منتجات الألبان مفيدة للقلب ، حتى الأصناف كاملة الدسم.

وجد الباحثون أن تناول ما يصل إلى 200 جرام من منتجات الألبان يوميًا لم يكن مرتبطًا بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، على الرغم من وجود بيانات محدودة حول الاستهلاك العالي.

على عكس النظريات القديمة القائلة بأن ارتفاع نسبة الدهون المشبعة يشكل خطرًا على صحة القلب، وجدت الدراسة الحالية أن أنواعًا معينة من منتجات الألبان يبدو أن لها تأثير وقائي.

على سبيل المثال ، الأشخاص الذين تناولوا 200 جرام على الأقل من الوجبة، أو ثلاثة أرباع كوب من الزبادي يوميًا ، كانوا أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب من الأشخاص الذين لم يتناولوا الزبادي.

وجد أيضًا أن الجبن مفيد بكميات معتدلة ، تصل إلى 50 جرامًا (حوالي شريحتين ونصف أو ثلث كوب من الجبن المبشور) يوميًا.

القليل من الشيكولاتة كل يوم يمكن أن يحمي قلبك

ووجدت الدراسة أيضًا ارتباطًا صغيرًا ولكنه مهم بين تناول الشوكولاتة بانتظام وانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب بشكل طفيف.

وجد أن تناول ما بين 20 جرامًا إلى 45 جرامًا من الشوكولاتة يوميًا ، ما بين نصف إلى 1.5 أونصة كاملة من لوح الشيكولاتة له أكبر الفوائد لم يكن تناول المزيد من الطعام مرتبطًا بصحة قلب أفضل.

ومع ذلك، يوصي الباحثون بـ 10 جرامات من الشيكولاتة يوميًا، لتجنب استهلاك الكثير من السكر المضاف أو السعرات الحرارية الزائدة التي يمكن أن تعوض الفوائد الصحية للقلب.

تشير الدلائل إلى وجود مركبات معينة في الكاكاو تسمى الفلافانول ترتبط بالفوائد الصحية للقلب من الشيكولاتة.

في حين أن أحدث دراسة لم تفرق بين أنواع الشيكولاتة، تشير الدراسات السابقة إلى أن الشيكولاتة الداكنة قد تكون الخيار الأفضل لصحة القلب ، لأنها غنية بالفلافانول ومضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المفيدة الأخرى.