شكرا لقرائتكم خبر عن عصير الطماطم يُخفض الكوليسترول ويمنع الإصابة بأمراض القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام باحثون من جامعة الصين، بالتحقيق في الفوائد الصحية لتناول اللايكوبين – وهى مادة كيميائية نباتية توجد في الغالب في الفاكهة الحمراء، بهدف التقليل من نسبة الكوليسترول في الدم ومخاطر الإصابة بأمراض القلب.

في التجربة وفقا لموقع "express"، تم إعطاء 25 مشاركًا 280 مل من عصير الطماطم يوميًا لمدة شهرين، حيث يحتوى كوب واحد من عصير الطماطم سعة 280 مل على 32.5 ملجم من اللايكوبين.وأثناء الدراسة، التزم جميع المشاركين بنظامهم الغذائي العادي وجدول التمارين الرياضية، وتمت مقارنة قياسات الكوليسترول قبل وبعد التدخل عن طريق عينات الدم، ووجد أن عصير الطماطم يقلل "بشكل ملحوظ" من مستويات الكوليسترول في الدم، ومن خلال شرب عصير الطماطم ، أثبتت نتائج الدراسة أنه يمكنه إزالة عاملين من عوامل الخطر لأمراض القلب.

ما هى عوامل الخطر لأمراض القلب؟

تشمل عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب ما يلي:

مستوى عالي من الدهون

البدانة

ضغط دم مرتفع

التدخين

داء السكري

الخمول

تاريخ عائلي للإصابة بأمراض القلب

الأشخاص فوق سن الخمسين

الذكور

نظام غذائي غير صحي

وتوصي NHS بأن يمارس الجميع 150 دقيقة على الأقل من التمارين كل أسبوع ، والتي يمكن تقسيمها إلى أقسام يومية مدتها 30 دقيقة ، خمس مرات أسبوعيًا.

بالإضافة إلى تحريك جسمك، يمكن أن يساعد اتباع نظام غذائي صحي في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، ويتكون النظام الغذائي الصحي من الكثير من الأطعمة الغنية بالألياف والفواكه والخضراوات.

علاوة على ذلك، يتضمن النظام الغذائي الصحي تقليل كمية الملح والسكر والدهون المشبعة التي تتناولها، أسهل طريقة لتحقيق ذلك هي عدم إضافة الملح إلى أي من أطباقك، وإلقاء نظرة على الملصقات الغذائية للأطعمة الجاهزة، مثل السندويشات، والأفضل من ذلك، إذا كان لديك الوقت، فسيكون من الأفضل تحضير طعامك في المنزل.