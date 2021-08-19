شكرا لقرائتكم خبر عن تعرفى على أسباب إصابة الأطفال بنوبات الربو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الربو هو أكثر الأمراض المزمنة شيوعًا التي تصيب الأطفال في جميع أنحاء العالم، لا يوجد علاج للربو، ولكن هناك طرق للسيطرة عليه، إذا كان طفلك يعاني منه فيجب أن تعرفى مسببات الربو وكيفية تجنبه وفقا لما ذكره موقع " healthychildren".

1- الالتهابات الفيروسية:

أحد أكثر المسببات شيوعًا لنوبة الربو هو عدوى الجهاز التنفسي، يمكن لأي فيروس خاصة المسبب لنزلات البرد، أما الفيروسات الأخرى المرتبطة بنوبات الربو هي الفيروس المخلوي التنفسي ( RSV ) هو فيروس يصيب الأطفال أقل من سنتين في أوقات الشتاء من السنة.

2- التبغ والملوثات الأخرى:

يمكن أن تهيج الملوثات الرئتين وتزيد من التهاب مجرى الهواء، يُلحق دخان التبغ أضرارًا بالرئتين ويمكن أن يؤدي إلى نوبات الربو، يعاني الأطفال الذين يتعرضون لدخان التبغ لنوبات ربو أكثر حدة، وأعراض تدوم لفترة أطول، يمكن أن تسبب الملوثات ومهيجات الرئة نوبات الربو وتشمل المسببات العطور ومنتجات التنظيف والمواد الكيميائية.

3- مسببات الحساسية في الأماكن المغلقة:

نوبات الربو من مسببات الحساسية الداخلية عند الأطفال، و تشمل هذه المواد المسببة للحساسية عث الغبار والصراصير والفئران ووبر الحيوانات الأليفة، يمكن أن تسبب نوبات الربو على مدار العام، وينصح باستخدام أغطية مقاومة للحساسية على الفراش وغسل الفراش أسبوعيًا بالماء الساخن للتخلص من عث الغبار، يمكن لمزيل الرطوبة أيضًا تقليل نمو العفن الداخلي والفطري.

4- مسببات الحساسية الموسمية:

يمكن أن يؤدي التعرض الموسمي لمسببات الحساسية إلى تفاقم الربو، وتشمل حبوب لقاح الأشجار والأعشاب الضارة، تختلف مواسم حبوب اللقاح حسب المكان الذي تعيش فيه، تسقط معظم حبوب لقاح الأشجار في الربيع، والأعشاب في الصيف ، والأعشاب الضارة في الخريف.

5- وبر الحيوانات:

الحيوانات الأليفة المنزلية هي مادة شائعة للحساسية داخل المنزل وتسبب نوبات الربو، تعد حساسية القطط والكلاب هي الأكثر شيوعًا ، يمكن العثور على المواد المسببة للحساسية في وبر الحيوانات الأليفة (الجلد) واللعاب (سيلان اللعاب).

6- الهواء البارد والطقس المتغير:

يمكن أن يتسبب الهواء البارد والجاف في تهيج الرئتين ، ويسبب التهاب مجرى الهواء ويؤدي إلى نوبات الربو، يمكن أن يحدث بعد التعرض لمكيف هواء بارد، يمكن أن تؤدي التغيرات المفاجئة في درجة الحرارة أيضًا إلى حدوث تشنج في مجرى الهواء وتفاقم الربو.

7- الحشرات:

يتعرض الأطفال المصابون بالربو والذين لديهم حساسية تجاه الحشرات لخطر متزايد للإصابة بنوبة ربو بعد اللدغة، عادة ما تكون الحشرات الطائرة السامة مثل نحل العسل أو الدبابير والنمل الناري، يحتاج الأطفال إلى أدوية حساسية إضافية لعلاج رد الفعل ، بما في ذلك الأدرينالين و / أو مضادات الهيستامين.