شكرا لقرائتكم خبر عن الكمادات وأكياس الشاى.. طرق سهلة لعلاج انتفاخ العين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - العيون المنتفخة أو المناطق المتورمة حول العينين، مشكلة شائعة تنتج عن أسباب كثيرة أبرزها الوذمة، وهى حالة تتميز باحتباس السوائل فى الأنسجة، وفى معظم الأحيان يختفى الانتفاخ بعد مرور بعض الوقت، ومع ذلك يمكن اتخاذ خطوات لتقليل الانتفاخ، وفقا لتقرير لموقع time now news.

بعض الطرق التى تساعد على التخلص من انتفاخ العيون:

احصل على نوم جيد: مدة النوم الموصى بها للبالغين من 6 إلى 8 ساعات، حيث يمكن أن تسبب قلة النوم انتفاخًا فى العين، لذلك يجب ضمان جدول نوم متسق وصحى للحصول على النتائج المرجوة.

استخدام أكياس الشاى: يمكن أن يساعد الكافيين فى تخفيف التورم حول العينين وبالتالي يمكن أن تكون أكياس الشاي مفيدة، كل ما عليك فعله هو نقع كيسين من الشاي فى بعض الماء الدافئ، ثم إخرجها وخزنها فى الثلاجة لتبرد، وبعد مرور بعض الوقت أخرجها وأغمض عينيك وضع أكياس الشاي فوق الانتفاخ واسترخي لمدة 5 دقائق.

استخدام الملاعق: يعد استخدام الملاعق من أسهل الطرق وأكثرها فاعلية لعلاج انتفاخ العين كل ما عليك فعله هو أخذ ملعقتين وتركهما في الثلاجة طوال الليل ثم إخراجها كل صباح ووضع الجانب المحدب برفق على عينيك يمكن أن تكون الملاعق بمثابة ضغط بارد.

وضع كريم العين: استشر طبيب الأمراض الجلدية لتحصل على كريم عين يناسب احتياجاتك ونوع بشرتك نظرًا لوجود مكونات ذات خصائص مضادة للالتهابات، ويمكن أن تساعد كريمات العين فى التعامل مع انتفاخ العينين بكفاءة.

تقطيع بعض الخضروات إلى شرائح: امنح نفسك منتجعًا صحيًا صغيرًا مهدئًا فى المنزل وقم بتغطية عينيك بالخيار أو شرائح البطاطس لعلاج العيون المنتفخة ويمكن أن يساعد وجود مركبات معينة فى تقليل التورم.