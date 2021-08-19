شكرا لقرائتكم خبر عن 4 علاجات طبيعية للتغلب على الأرق والنوم بسرعة.. مارس التأمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الأرق وصعوبة النوم من المشكلات التي قد يواجهها الكثيرون، وغالبًا ما يكون الأرق حادًا أو قصير المدى، مما يعني أن لديك مشكلات نوم عرضية لمدة تقل عن ثلاثة أشهر، يمكن أن يساعدك تناول الميلاتونين على النوم بشكل أسرع، وتتضمن بعض أفضل العلاجات الطبيعية المساعدة على النوم الميلاتونين وممارسة الرياضة بانتظام، وفقا لتقرير لموقع insider.

غالبًا ما ينتج الأرق الحاد عن الإجهاد ويتعافى بشكل عام من تلقاء نفسه بمجرد مرور الضغوط، ومع ذلك هناك أيضًا بعض التغييرات الرئيسية في نمط الحياة التي يمكن أن تحسن بشكل كبير من جودة نومك.

الأرق المزمن هو حالة أكثر خطورة، حيث تحدث مشاكل النوم ثلاث مرات على الأقل في الأسبوع لأكثر من ثلاثة أشهر، عادة ما يتطلب العلاج أو الأدوية إلى جانب هذه التغييرات في نمط الحياة.

سواء كانت مشكلات نومك قصيرة الأمد أو طويلة المدى فتقدم السطور التالية الطريقة التي يمكنك بها علاج الأرق والحصول على نوم أفضل.

ممارسة عادات النوم الصحيحة

يمكن أن تساعد عادات النوم الجيدة أولئك الذين يعانون من الأرق، يتضمن ذلك الذهاب إلى الفراش والاستيقاظ في نفس الوقت كل يوم، والحد من النوم أثناء النهار، وعدم شرب الكافيين قبل وقت النوم.

بالإضافة إلى ذلك، يجب تجنب قضاء الوقت أمام الشاشات خاصة قبل النوم.

ممارسة التمارين الرياضية

التمارين تساعد الأشخاص الذين يعانون من الأرق، ووجدت دراسة بحثية على النساء في منتصف العمر أن النساء اللاتي يمارسن الرياضة ثلاثة أيام على الأقل في الأسبوع كان لديهن حالات أقل من الأرق.

من المعروف أن التمرين يساعد في تنظيم الهرمونات ويقلل من التوتر، وهو ما قد يفسر سبب كونه يساعد في علاج الأرق، للحصول على أفضل النتائج مارس الرياضة في الصباح أو المساء، ولكن تجنب التمرين المكثف بعد العشاء.

ممارسة التأمل

غالبًا ما يحدث الأرق "عندما لا يتوقف عقلك" ، والتأمل يمكن أن يعالج الأرق من خلال مساعدتك على تعلم تهدئة عقلك، وقد وجدت الأبحاث العديد من الفوائد الصحية للتأمل ، بما في ذلك النوم بشكل أفضل.

تناول الميلاتونين

الميلاتونين هرمون يجعلك تشعر بالتعب ينتج جسمك الميلاتونين بشكل طبيعي وعادة ما يزيد من إنتاجه في وقت قريب من النوم، ويمكن الحصول عليه في شكل مكملات يتم الحصول عليها قبل النوم للمساعدة في علاج الأرق.