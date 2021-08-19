فوائد زيت الحلبة لتكبير المؤخرة

بيروت - نادين محمد -

الحلبة من أقدم النباتات التي تم استخدامها في القدم، خاصة لدى الفراعنة، الصينيين والهنود لأغراض طبية مختلفة، كعلاج، لالتهابات الجهاز التنفسي، السل، للأم الجروح ، ليس هذا فحسب، بل استعملت في الحضارات القديمة كمرطب ومنقٍ للبشرة، هذا ناهيك عن أنها وصفة شعبية لإدرار حليب الثدي وكمكمل غذائي لمرضى السكري.

أما زيت الحلبة Fenugreek Oil، يشيع استخدامه لتكبير مناطق عدة في الجسم، كالوجه، الثدي، المؤخرة... وبالرغم من عدم توفر دليل علمي تؤكد صحة وفعالية زيت الحلبة لهذا الغرض، إلا أن العديد من النساء يؤكدن نجاح تجاربهن بهذا الشأن.



زيت الحلبة غني بالفيتامينات، البروتين والمعادن، كما يمتاز باحتوائه مادة الديوسجنين Diosgenin، وهي هرمون مماثل لهرمون الإستروجين Estrogen الذي يحفز البرولاكتين Prolactin أو ما يعرف بهرمون الحليب المسؤول عن منح البشرة الامتلاء.

ما يعيب زيت الحلبة رائحته النفاذة، ولكن يمكن إضافة له أي نوع من الزيوت العطرية المحببة.





استخدام زيت الحلبة لتكبير المؤخرة



للحصول على مؤخرة مستديرة وممتلئة، يمكن تدليكها بزيت الحلبة مرتين يومياً، صباحاً ومساءً ومن ثم شطف المؤخرة بالماء وترطيبها.

كما يمكن اتباع وصفات أخرى، منها:

زيت الحلبة لتكبير المؤخرة



المكونات

• ملعقة من زيت الزيتون.

• ملعقة من زيت جوز الهند.

• ملعقة من زيت الجوجوبا.

الطريقة

• تخلط جميع أنواع الزيوت جيداً.

• تؤخذ من خليط الزيوت كمية مناسبة.

• تفرك براحة اليدين لتدفئة مزيج الزيوت، ثم يوزع على منطقة المؤخرة.

• تدلك المؤخرة بزيت الحلبة وزيت جوز الهند والجوجوبا بحركات دائرية لمدة 5 إلى 10 دقائق ليمتصه الجلد جيداً.

• يترك من المساء وحتى الصباح للحصول على أفضل النتائج.

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المكونات

• كوبان من الحلبة.

• كوب من الماء.

• كوب من زيت الزيتون.

الطريقة

• يوضع الماء والحلبة على نار هادئة.

• يترك حتى تتبخر كمية الماء.

• بعد ذلك، يضاف زيت الزيتون ويترك حتى يغلي مع الحلبة.

• يترك جانباً حتى يصبح الزيت بارداً، ثم يصفى الزيت ويحفظ في زجاجة ذات غطاء محكم لمدة أسبوعين قبل الاستخدام.