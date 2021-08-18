أضرار طريقة الجلوس الخاطئة.. منها الصداع وآلام الظهر والرقبة

القاهرة - سامية سيد - هناك العديد من الآثار السلبية التي يمكن أن تحدثها وضعية الجسم الخاطئة أثناء الجلوس؛ ويمكن أن يساعد العلاج الطبيعي في تخفيف الكثير من هذا الألم وعدم الراحة فى الظهر والعمود الفقرى، لذا في هذا التقرير نتعرف على 6 تأثيرات لوضعية الجلوس الخاطئة على جسمك، وفقاً لموقع "integrehab".

5 تأثيرات تسببها طريقة الجلوس الخاطئة1- انحناء العمود الفقرييمكن أن تتسبب وضعية الجلوس السيئة في تغيير شكل المنحنيات الطبيعية في العمود الفقرى، مما يؤدي إلى زيادة الضغط في الوضع الخطأ، ورغم أنه قد تم بناء العمود الفقري لدينا لامتصاص الصدمات، لكن الوضع السيئ للجسم يمكن أن يؤدي ببطء إلى تدهور هذه القدرة الطبيعية، مما يعرض جسمك لخطر الإصابة بإصابات أكثر خطورة في المستقبل. 2- ألم في الظهرأحد الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا لوضعية الجسم السيئة هو الضغط غير المرغوب فيه على الجزء العلوي والسفلي من الظهر، التراخي للأمام يضغط بين لوحي كتفك ويؤدي إلى تسطيح عضلات ظهرك. إذا لاحظت ألمًا أسفل الرقبة بعد يوم طويل في العمل، فمن المحتمل أنك لا تجلس بشكل مستقيم.

3- آلام الرقبة والصداع

تضع الوضعية السيئة أثناء الجلوس والوقوف ضغطًا على عضلاتك الخلفية، مما يؤثر سلبًا على رقبتك سواء كان كتفاك منحنيان للأمام أو رأسك موجهًا لأسفل ، فإن الضغط على رقبتك بسبب شد هذه العضلات يمكن أن يؤدي إلى صداع التوتر.

4- قلة النوميمكن أن تؤدي الوضعية الخاطئة للجسم إلى وضع نظام عضلاتك بالكامل في وضع محفوف بالمخاطر إذا كنت غير قادر على إرخاء جسدك تمامًا في الليل، فقد تجد نفسك تتقلب للعثور على وضع مريح لرقبتك وظهرك، مما قد يؤدي إلى قلة النوم. 5- اضطراب الهضم إذا كان لديك وظيفة مكتبية تتطلب منك البقاء في مكتب معظم اليوم، فإن الجلوس في وضع سيئ يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي، يمكن أن يؤدي إهمال الانتباه إلى وضعيتك إلى الضغط على أعضائك، مما قد يؤدي إلى إبطاء عملية الهضم ويسبب مشاكل في المعدة.