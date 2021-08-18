قيادي بحركة طالبان: علماؤنا يقررون دور المرأة في أفغانستان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال قيادي بارز في طالبان إن دور المرأة في أفغانستان، بما في ذلك حقها في العمل والتعليم، أمور سيتم البت فيها من مجلس علماء.

وقال وحيد الله هاشمي، المطلع على صنع القرار في حركة طالبان، في مقابلة مع "رويترز": "علماؤنا سيقررون ما إذا كان سيُسمح للبنات بالذهاب للمدارس أم لا".



وأضاف: "سيقررون ما إذا كان يتعين على النساء وضع حجاب أو نقاب أو مجرد غطاء للرأس مع عباءة أو شيء ما أو لا. الأمر متروك لهم".

وتعد هذه التصريحات متناقضة مع ما أعلنه ذبيح الله مجاهد، المتحدث الرئيسي باسم حركة طالبان، في مؤتمر صحفي بكابول أمس الثلاثاء.

وقال مجاهد إنه سيُسمح للنساء بالعمل والدراسة و "سيكُن فاعلات للغاية في المجتمع لكن في إطار الشريعة الإسلامية".

إلى ذلك، قال قادة غربيون إنهم سيحكمون على حركة طالبان الجديدة من خلال أفعالها بما في ذلك كيفية معاملتها للبنات والنساء.

وبعد نحو 3 أشهر من بدء انسحاب القوات الدولية، سيطرت طالبان على العاصمة الأفغانية كابول، الأحد، فيما فرّ الرئيس أشرف غني من البلاد، تاركاً السلطة للحركة.