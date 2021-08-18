شكرا لقرائتكم خبر عن ازاى تخسى من وجبات الأطفال.. لا تزيد عن 1000 سعرة يومية وتساعد فى إنقاص الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ريجيم الأطفال من أغرب الحميات الغذائية التي تسهم في خسارة وزنك، عند تناول وجبات أطفالك الرضع، التي تتراجع بها السعرات الحرارية وتتراوح سعراتها من 20 سعرة الى 100 سعرة، والتي تسهم في عملية إنقاص الوزن بدرجة كبيرة، طبقا لتقرير نشر في موقع Healthline.

ويعتمد هذا الريجيم على وجبات الرضع التي تحتوى على أطعمة قليلة السعرات الحرارية وتكون خالية من الدهون، حيث يٌعد أحد أنواع الرجيم الكيميائي، التي تسهم في إنقاص وزنك من خلال تقسيم وجباتك التي تعتمد على وجبات صغيرة بكميات قليلة من الخضراوات والفاكهة السائلة والخالية من الدهون.

ويقوم هذا النظام الغذائي على تناول أطعمة لا تتجاوز سعراتها الحرارية عن 1000 سعرة في اليوم، وتكمن أضراره في أنه قد يفتقد العديد من العناصر الغذائية الهامة التي يحتاجها الجسم لأنه يكون محددا على نوعية معينة من الخضراوات والبروتينات بكميات محدودة للغاية.

ويحتوى هذا النظام على وجبات من الخضراوات والفاكهة التي يتم هرسها جيدا مثل الكوسة والجزر والخضراوات الورقية، مع هرس بعض أنواع الفواكه مثل التفاح والموز والفراولة والتي تسهم في تناول كميات قليلة على مدار اليوم مما يساعدك في السيطرة على شهيتك وخفض شعور بالجوع.

ويعتمد هذا النظام على تقسيم وجباتك على مدار اليوم مع تجنب بعض الأطعمة والمحاذير حتى تتمكن من إنقاص وزنك في اسرع وقت:

1. تجنبى السكريات والحلويات التي تحتوى على سعرات حرارية كبيرة.

2. تجنبى تناول العصائر والمشروبات الغازية التي تحتوى على سكريات مضافة.

3. تجنبى تناول الفواكه المجففة التي تزيد من وزنك وقللى من تناول الحبوب المكررة مثل الخبز الأبيض والمكرونة والأرز.