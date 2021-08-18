شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: تناول سمك السلمون يقلل الإصابة بسرطان الأمعاء بنسبة 50% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إن هناك دراسة توضح أن تناول نصف وجبة من سمك السلمون كل يوم يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء بحوالي 50%.



سمك السالمون وسرطان الامعاء

يقول الباحثون إن تناول ما يكفي من فيتامين (د) في نظامك الغذائي يمكن أن يحميك من الإصابة بسرطان الأمعاء قبل بلوغ سن الخمسين، مضيفين، أن استهلاك 300 وحدة دولية من المغذيات كل يوم ما يعادل 3 أكواب من الحليب أو 60 جرامًا فقط من سمك السلمون، قد يقلل من خطر إصابتك بمقدار النصف تقريبًا.

يقول الخبراء إن النتائج قد تدفع الأطباء في نهاية المطاف إلى التوصية للشباب باستهلاك المزيد من "فيتامين أشعة الشمس".تتبع البحث الممول من الحكومة الأمريكية 94 ألف امرأة لمدة 25 عامًا، وسألهن كل عامين حول نظامهن الغذائي وصحتهن.

يحافظ فيتامين د على صحة العظام والأسنان والعضلات، ويتكون بشكل طبيعي عندما يتعرض الجلد لأشعة الشمس، ولكن طوال فصلي الخريف والشتاء، توصى هيئة الخدمات الصحية البريطانية NHS البالغين بتناول مكملات 400 وحدة دولية يوميًا، تشمل المصادر الغذائية الأسماك الزيتية.

لاحظ علماء جامعة هارفارد أن تناول فيتامين د من مصادر الغذاء مثل الأسماك والفطر والبيض والحليب قد انخفض في العقود القليلة الماضية.وكشف تحليلهم أن تناول فيتامين (د) كان مرتبطًا بـ "انخفاض خطر" الإصابة بسرطان القولون المبكر.

وقالت الدكتورة كيمي نج، المؤلفة المشاركة في الدراسة: "قد تكون نتائجنا التي تدعم فيتامين (د) مهمة في الشباب من أجل الصحة وربما الوقاية من سرطان القولون والمستقيم.