مصر تضيف عقاراً فعَّالاً إلى بروتوكول علاج كورونا

محمد الفلاح - الأربعاء 18 أغسطس 2021

أعلنت وزارة الصحة المصرية عن إضافة عقار أكثر فعالية لعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ضمن استحداث بروتوكول العلاج في نسخته الخامسة.



وأوضحت الوزارة، اليوم، عبر حسابها الرسمي في «فيسبوك»، أن العقار المضاف، الذي لم تعلن عن اسمه، يسهم بنسبة 70% في خفض وصول المصابين إلى الحالات المتأخرة والوفاة.

وقال الدكتور حسام حسني، رئيس لجنة مكافحة فيروس كورونا ومستشار وزيرة الصحة والسكان للتميز الإكلينيكي، خلال فعاليات «الويبينار العلمي» الذي عقدته الوزارة، اليوم، تحت رعاية الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، لتعريف الأطباء بالعقار الجديد وآلية استخدامه، إن العقار يستخدم لعلاج كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأورام، والأطفال المصابين بأحد الأمراض المزمنة شرط أن يتجاوز وزنهم 40 كيلوغراماً.

وأكد حسني أن العقار سريع المفعول، ويتكون من جرعة واحدة يتلقاها المريض داخل المستشفيات خلال أول 10 أيام من إصابته عن طريق محلول على مدار الساعة، مشيراً إلى أن المريض يمكن أن يتلقى لقاح فيروس كورونا بعد 90 يوم (3 أشهر) من تلقيه العقار.