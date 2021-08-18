شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عكاشة: الاكتئاب مرتبط بالعامل الوراثى والمبدعون أكثر عرضة للإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الأستاذ الدكتور أحمد عكاشة مستشار رئيس الجمهورية للصحة النفسية والتوافق المجتمعى والرئيس الفخرى للجمعية المصرية للطب النفسى، عن الاكتئاب مرض العصر وكيفية مواجهته، وتأثيره الاقتصادى على الدول والمجتمعات، وذلك خلال ندوة تحت عنوان: "اقتصاديات الاكتئاب"، نظمتها مكتبة الإسكندرية ضمن فعاليات البرنامج الثقافى للدورة السادسة عشرة لمعرض مكتبة الإسكندرية للكتاب.

وقال الدكتور أحمد عكاشة إن الاكتئاب يرتبط بالعامل الوراثى كما يرتبط بشكل أكبر بالعامل البيئى، موضحًا أن نسبة المصابين به تبعًا للعوامل البيئية قد تصل إلى 65% بينما نسبة الإصابة وراثيًا تصل إلى 35%.

وأوضح عكاشة أن نسبة الإصابة بالاكتئاب ترتفع عند النساء عنها فى الرجال، ولفت إلى أن الإبداع مرتبط بشكل كبير بالاكتئاب، ما يجعل نسبة كبيرة من ممارسى النشاطات الفنية يصابون فى الغالب بالاكتئاب.

كما فرق عكاشة بين نوعين من الاكتئاب وهما: الاكتئاب المقنع، والاكتئاب الضاحك؛ موضحًا أن الأول يترك آثاره على الجسم، بينما لا يظهر الآخر بصورة واضحة على المريض، فقد يظهر المريض مبتسمًا وضاحكا رغم الإصابة به.

كما اقترح عكاشة أن يقوم طلبة كليات الطب بدراسة الاكتئاب بشكل واسع ومفصل فى مقرراتهم الدراسية، وذلك لارتباطه الوثيق بعدد من الأعراض الجسمانية، والتى قد تجعل الطبيب فى حيرة من أمره عند التشخيص.

وذكر عكاشة أن للاكتئاب فوائد تظهر بعد الشفاء منه، فالشخص الذى تعافى من الاكتئاب يصبح أكثر قوة وتحملا عن غيره، كما يكون أكثر تعاطفًا مع غيره من البشر مقدرًا آلامهم وأوجاعهم.

جدير بالذكر أن معرض الكتاب يأتي هذا العام وسط ظروف استثنائية، وقد قررت إدارة المكتبة فى هذا الصدد أن تجرى فعاليات البرنامج الثقافى لهذه الدورة عن طريق التفاعل الرقمى، وذلك لحرص المكتبة على السلامة المجتمعية، والتزامًا منها بكل الإجراءات الاحترازية فى مواجهة فيروس كورونا.