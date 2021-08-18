الصليب الأحمر: جنوب شرق آسيا بحاجة لمزيد من اللقاحات لمواجهة "دلتا كورونا"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر إن دول جنوب شرق آسيا بحاجة إلى مزيد من المساعدة لتوفير لقاحات كوفيد-19.

يأتي ذلك بينما تكافح المنطقة لاحتواء مستويات قياسية من الإصابات والوفيات بسبب السلالة دلتا من فيروس كورونا.



وتجنبت المنطقة الأوضاع الأسوأ عندما بدأت الجائحة العام الماضي، غير أنها شهدت في الأسابيع الماضية أعلى معدلات وفاة عالميا، حيث تدفع زيادة الإصابات أنظمة الرعاية الصحية الهشة هناك إلى حافة الهاوية وتكشف عن بطء حملات التطعيم.

وقال ألكسندر ماتيو مدير منطقة آسيا والمحيط الهادي في الاتحاد في بيان "هذه الزيادة في حالات كوفيد-19 بسبب السلالة دلتا تسبب خسائر مأساوية للأسر في أنحاء جنوب شرق آسيا، وهي أبعد ما تكون عن نهايتها".

وأشار إلى أن معظم دول جنوب شرق آسيا، ومنها فيتنام وتايلاند وإندونيسيا، تسجل مستويات قياسية من الإصابات أو الوفيات بسبب كوفيد-19.

وبينما أكملت دول مثل كندا وإسبانيا وبريطانيا تطعيم أكثر من 60% من سكانها، وطعمت الولايات المتحدة أكثر من 50%، تتخلف دول جنوب شرق آسيا بفارق كبير، وذلك وفقا لرصد لكوفيد-19 تعده رويترز.

فعلى النقيض، طعمت إندونيسيا والفلبين، أكبر دولتين في المنطقة من حيث عدد السكان ما بين 10 و12% فقط من سكانهما، بينما تقل النسبة في فيتنام عن 2%.

وقال ماتيو "في الأجل القريب، نحتاج جهودا أكبر بكثير من جانب الدول الأغنى من أجل التوزيع العاجل لما لديها من ملايين اللقاحات الفائضة مع دول جنوب شرق آسيا"، مضيفا أنه ينبغي لشركات اللقاحات والحكومات أيضا مشاركة التكنولوجيا وتعزيز الإنتاج.

وتابع قائلا: "الأسابيع القادمة حاسمة لتوسيع نطاق العلاج والفحص والتطعيم، في كل ركن بجميع دول جنوب شرق آسيا" مضيفا أنه يجب استهداف معدلات تطعيم بين 70 و80%.