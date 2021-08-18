متى يجب إجراء تحليل فيتامين سى؟

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القاهرة - سامية سيد - فيتامين سى هو فيتامين قابل للذوبان فى الماء، ولا يتم إنتاجه فى جسم الإنسان لكنه ضرورى لعمله، وهو متوفر من خلال المصادر الغذائية، حيث تعتبر ثمار الحمضيات المصادر الرئيسية لفيتامين سى، وهو مفيد فى التمثيل الغذائى للبروتين وهو ضرورى لتخليق الناقلات العصبية، والكولاجين فى الجسم، وكذلك فى تجديد خلايا الجسم، ومن خلال سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على الحالات التى تتطلب إجراء تحليل فيتامين سى، وفقاً لموقعى apollodiagnostics وpatient.

الحالات التى تتطلب إجراء تحليل فيتامين سى

يمكن طلب إجراء اختبار فيتامين سى إذا كان هناك شك فى وجود مرض الاسقربوط، وهو مرض نادر يشير إلى وجود نقص فى نسبة فيتامين "سى" بالجسم، وتشمل أعراضه ما يلى:

- نزيف اللثة مع التهابات

- فقدان الأسنان

- إعياء

- توعك

- ألم المفاصل

- فقدان الوزن

- جفاف الفم وجفاف العين

ويحتاج الأفراد الأكثر عرضة للإصابة بنقص فيتامين سى للتحليل وهم:

كبار السن

مدمنو الكحول

الأفراد الذين يعانون من سوء التغذية

الأشخاص الذين يعانون من فقدان الشهية العصبى، والسكرى، والإيدز، ومرض كرون، ومرض الاضطرابات الهضمية، واضطرابات فرط الحديد، والاضطرابات العقلية

الأمهات المرضعات

النساء الحوامل

المدخنون

الأشخاص الذين يتلقون علاج غسيل الكلى

كيف تستعد لتحليل فيتامين سي؟

قد يلزم الصيام بين عشية وضحاها أو الصيام من 12 إلى 14 ساعة قبل الاختبار.

علاج نقص فيتامين سى

علاج نقص فيتامين سى هو تعويض فيتامين سى الذى يفتقر إليه نظامك الغذائى، ويمكن تحقيق ذلك عن طريق تناول مكملات فيتامين سى وتناول نظام غذائي غني بفيتامين سي.

قد تتم إحالتك إلى اختصاصي التغذية للحصول على المساعدة بعد فترة من الوقت، ويمكن عادةً إيقاف مكملات فيتامين سي. ومع ذلك من المهم الاستمرار في تناول نظام غذائي غني بفيتامين سي بعد التوقف عن تناول المكملات سيساعدك هذا على تجنب الإصابة بنقص فيتامين سي مرة أخرى.