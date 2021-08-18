شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب الثانوية العامة.. اتبع نظاما غذائيا صحيا قبل المرحلة الجامعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة، تبدأ مرحلة التعليم الجامعى بما يتوافق مع أهداف وميول الطالب.وفي هذا السياق، يقدم الخليج 365 لطلاب الثانوية العامة بعض النصائح الصحية الهامة للبدء مرحلة التنسيق والجامعة بصحة جيدة، وذلك وفقا للدكتور أسامة فكري استشاري الجهاز الهضمي والتغذية الاكلينيكية بمعهد الكبد القومي، ومنها:

- تخلص من السمنة واتبع رجيم صحي:

التخلص من السمنة المفرطة تعد من أبرز النصائح، لأن السمنة تعد من الأمراض التي تشكل خطرا كبير علي صحتك، وتزيد من فرص إصابتك ببعض المشاكل الصحية، مثل الجلطات والسكتات الدماغية، ومشاكل في العظام بسبب عدم القدرة علي الحركة بشكل طبيعي، ولذا يجب التخلص والقضاء على السمنة باتباع نظام غذائي صحي.

-عالج الأنيميا وسوء التغذية:

الإصابة ببعض الأمراض كالأنيميا الناتجة عن سوء التغذية تكون بسبب نقص بعض المعادن والفيتامينات والعناصر الغذائية في جسم الشخص، وهذا الأمر يعرضك لعدم القدرة على التركيز والتفكير بشكل جيد، والإصابة بضعف في مناعة الجسم، ولذا يجب علاج هذه الأمراض عن طريق اتباع نظام غذائي صحي غني بجميع العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم بشكل يومي، وبالأخص الأطعمة الغنية بالحديد.

ممارسة الرياضة تعد من أهم النصائح التي يجب اتباعها، فهي من الحيل الجيدة التي تمد الجسم بالنشاط والحيوية، وتقوية العضلات والجهاز المناعي، وتقليل فرص الإصابة بالأمراض، وتنشيط الذاكرة.

-الغذاء الصحي:

تناول الأطعمة الصحية تعد من الحيل الغذائية التي تساهم في الحفاظ علي صحة العقل والجسم، وتحد من الإصابة بالأمراض المرتبطة بسوء التغذية والتقزم، ولذا اهتم بتناول طبق السلطة الخضراء يوميا، والفواكه.

- تناول الكثير من الماء:

تناول 2 لتر من الماء يوميا يقلل فرص الإصابة بالجفاف، ويحافظ علي صحة البشرة بشكل جيد.