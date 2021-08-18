شكرا لقرائتكم خبر عن بلومبرج: توزيع أكثر من 4.78 مليار جرعة لقاح كورونا بـ 183 دولة حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجري حاليا أكبر حملة تطعيم في التاريخ لمواجهة وباء فيروس كورونا بالعالم، وحتى الأن تم إعطاء أكثر من 4.78 مليار جرعة في 183 دولة وفقًا للبيانات التي جمعتها وكالة بلومبرج الأمريكية وكان أحدث معدل يقارب 37.3 مليون جرعة في اليوم، وفي الولايات المتحدة تم إعطاء 358 مليون جرعة حتى الآن بمتوسط 766902 جرعة في اليوم

ووفقا لوكاله "بلومبرج" تم إعطاء أكثر من 4.78 مليار جرعة ما يكفي لتحصين 31.1٪ من سكان العالم بشكل كامل، وكانت منظمة الصحة العالمية قد كشفت في بيان لها، عن أن اللقاحات فعالة في مواجهة تحورات فيروس كورونا، موضحة أن الأشخاص الذين تلقوا كلتا الجرعتين من اللقاح يتمتعون بحماية إضافية كما تقل احتمالية تعرضهم للإصابة بأعراض المرض الشديد أو الوفاة.

وقالت المنظمة: تعد الإصابة بمتحور دلتا بين الأشخاص الملقحين أمرًا نادر الحدوث ولكن في حالة إصابتهم بالعدوى ليس من المرجح أن تظهر عليهم أعراض حادة أو يحتاجوا إلى الاحتجاز بالمستشفى، مشيرة إلى أن غالبية المصابين بتحور دلتا غير ملقحين وهم أكثر عرضة للإصابة بأعراض حادة تستدعى الاحتجاز في المستشفى.

وتشير أدلة جديدة إلى أنه حتى في حالة إصابة الأشخاص بعدوى تحور دلتا فلا يزالون عرضة لخطر عودة العدوى المتزايد.

وأضافت المنظمة: يتسبب تحور دلتا في العدوى بمقدار الضعف التي تسبب بها السلالة الأصلية لفيروس كورونا كما أنه أكثر عدوى بنسبة 50% تقريبًا من التحورات المثيرة للقلق الأخرى التي تم اكتشافها.

وأوضحت المنظمة، أنه لا يوجد لقاح فعال بنسبة 100%، وإنه لا يزال هناك احتمالية أن تصاب وتصيب الآخرين بالعدوى حتى وإن تلقيت اللقاح ولذا للحصول على الحماية الكاملة: ارتدوا الكمامات، وحافظوا على مسافة آمنة بينكم وبين الآخرين وحافظوا على نظافة الأيدى، وتجنبوا الأماكن المزدحمة أو التجمعات الاجتماعية.