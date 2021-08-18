إسرائيل تشدد قيود مكافحة كورونا مع تزايد الإصابات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دخلت قيود جديدة لمكافحة انتشار فيروس كورونا في إسرائيل، الأربعاء، حيز التنفيذ.

يأتي ذلك بعدما شهدت الدولة العبرية التي قادت حملة تطعيمات طموحة مؤخرا أعلى معدل إصابات منذ يناير/كانون الثاني الماضي.



وتشمل القيود الجديدة التي كانت وزارة الصحة الإسرائيلية قد أعلنت عنها، الأحد، تقديم السكان الذين يرغبون في التوجه إلى أماكن بعينها شهادات تلقيح أو نتيجة اختبار سلبية للفيروس.

وتنطبق القيود الجديدة على مرتادي المطاعم والحانات والفعاليات الثقافية والرياضية وحمامات السباحة والمتاحف والمكتبات والمتنزهات الترفيهية والمؤسسات التعليمية.

وتشمل التدابير أيضا المصلين المتوجهين إلى المعابد والمساجد والكنائس حيث يتواجد أكثر من 50 شخصا في نفس المكان.

وطالت القرارات الجديدة أيضا المحال والمراكز التجارية والصناعية، إذ سيتم فرض التباعد بواقع سبعة أمتار بين المتسوقين.

وكانت الدولة العبرية قد شرعت أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي بحملة تلقيح ساعدتها على خفض معدلات الإصابة بشكل كبير، لكن الأمور انقلبت مع بدء انتشار المتحورة دلتا شديدة العدوى التي دفعت السلطات الشهر المنصرم إلى إعادة فرض القيود بعد أن رفعتها في يونيو/حزيران الماضي.

ولم يحصل نحو مليون إسرائيلي على اللقاح رغم أنهم مؤهلون لذلك.

وأعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، تسجيل أكثر من 8700 إصابة وهو أعلى معدل إصابات منذ يناير/كانون الثاني الماضي.

ودعا رئيس الوزراء نفتالي بينيت الإسرائيليين إلى الحصول على التطعيم محذرا من إغلاق محتمل قد يؤثر على الأعياد اليهودية الكبرى الشهر المقبل في حال الفشل في زيادة معدلات التطعيم.