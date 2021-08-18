شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف الفرق بين متغيرات دلتا لكورونا وأيها أخطر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - متغير "دلتا" هو السلالة الأكثر انتشارا والأحدث تحورا لفيروس كورونا حتى الآن، والذى ظهر بالعديد من دول العالم حتى الآن، وتم اكتشافه أولاً فى الهند ووجد أنه أكثر عدوى من السلالة الأصلية، كما أنه الأكثر شيوعًا الآن فى جميع أنحاء العالم، وتم اكتشاف متغير دلتا بلس أيضا فى بعض ولايات الهند والذى يعتبر تهديدًا محتملاً.

ووفقا لتقرير لموقع تايمز أوف انديا أدى نوع دلتا إلى إصابة أعداد كبيرة فى الهند وعدد من دول العالم فى الوقت نفسه، ويُقال إن متغير دلتا بلس، الذى تم تسلسله أيضًا خلال بعض الحالات المكتشفة بالهند يحمل طفرات من متغيرين آخرين ويصيب حتى الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل، لكن أيهما يجب أن نكون أكثر حذراً منه؟ هل يمكن أن يكون أحدهما معديًا أكثر من الآخر؟.

ما الفرق بين متغير دلتا ودلتا بلس؟

تم تصنيف كل من متغيرات Delta و Delta Plus على أنها متغيرات ذات أهمية، وهى تنتشر فى العديد من البلدان.

في حين أن متغير دلتا (B.1.617.2) لا يزال متغيرًا مهيمنًا ومتصاعدًا سريعًا يسبب الفوضى فى جميع أنحاء العالم، فهو مسئول أيضًا عن العدد الكبير من الحالات والإصابات الذي واجهته الهند، فى الوقت نفسه، فإن متغير Delta Plus، والذى تم أيضًا تسلسله فى ولاية ماهاراشترا فى الهند، هو أحد أنواع الفيروسات المقلقة يحتوى على طفرات من نوعين مختلفين من فيروس كورونا متغير Beta (اكتشف فى جنوب أفريقيا) ومتغير Delta (اكتشف في الهند) ، يحتوي Delta Plus على طفرتين - L452R و P871R.

أي نوع يمكن أن ينتشر أسرع؟

في حين أن متغير دلتا لفيروس كورونا كان مسئولاً بشكل كبير عن سبب الموجة الهائلة للإصابات بكورونا بالهند كان ارتفاع الحالات سريعًا أيضًا مع المتغير بسبب قابليته العالية للانتقال، ومع ذلك فإن متغير Delta Plus ، الذي يحتوي على طفرات من متغير Delta ، قد تم وصفه بشكل أكثر إثارة للقلق بالمقارنة، يُقال إن متغير Delta plus ينتشر تقريبًا بنسبة 60% أسرع من متغير دلتا.

متغير دلتا لا يزال سلالة سائدة من كورونا، والفيروس نشط للغاية، ويشير الخبراء إلى أن متغير دلتا، بأعراضه الشديدة قد يظل تهديدًا مستمرًا قد نواجهه.

كما تتفق الأدلة المتاحة على قابلية الانتقال والانتشار من خلال الدراسات والنتائج الجينية، ووفقًا للخبراء فإن Delta Plus ، على الرغم من قدرتها على الانتشار السريع، لا ترتفع بشكل أسرع في الوقت الحالي.

أعراض كلا المتغيرين

يعتبر نوع دلتا من الفيروس متطرفًا نظرًا لشدة الأعراض التى يسببها، مقارنة بالسلالة الأصلية كانت المشاركة الرئوية العالية، والصعوبات التنفسية، والشكاوى المعدية المعوية (حتى مع الحالات الخفيفة أو المتوسطة) هى ما يميزها عن المتغيرات السابقة من المخاوف.

فى هذه الأثناء يمكن أن يكون متغير دلتا بلس، الذى يقال إنه يحمل ميزات من كل من متغير Delta ومتغير Beta ، أكثر خطورة في طبيعته، واقترحت بعض الدراسات أن المتغير يمكن أن يتفوق بسهولة على الدفاعات المناعية، ويرتبط بقوة بمستقبلات خلايا الرئة، ومازالت المزيد من الدراسات جارية لتحديد قائمة مفصلة بالعلامات والأعراض المحتملة.

بينما يُقال إن معظم الأعراض مشابهة لمتغير دلتا، إلا أن القائمة أدناه قد تكون العلامات المحتملة التي تثير بعض المخاوف والاهتمام: