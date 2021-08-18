شكرا لقرائتكم خبر عن طبق عاشوراء..يحتوى على مكونات تحسن مزاجك وتحميك من أمراض القلب ومفيدة للهضم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتوى طبق عاشوراء على عدة مكونات مثل القمح الكامل واللبن والمكسرات والسكرومكونات أخرى مثل القرفة حسب الرغبة، يعمل القمح على زيادة مستويات الطاقة والحيوية لدى النساء.

ووفقا لموقع Organic facts أظهرت دراسة مراقبة مبادرة صحة المرأة طويلة المدى أن زيادة استهلاك الحبوب الكاملة عزز مستويات طاقتهن ومنع زيادة الوزن، ومرض السكري من النوع 2، وحافظ على انخفاض مستويات مؤشر كتلة الجسم، كما أظهرت الدراسة أيضًا أن النساء اللاتي تناولن المزيد من الحبوب الكاملة تحتوي منتجات الحبوب الكاملة المطحونة على حمض الفوليك وفيتامين ب، مما قد يساعد في تقليل مشاكل الحمل والرضاعة الطبيعية.

وأوضح الموقع، إن تناول القمح الكامل الموجود بطبق عاشوراء قد يمنع الإصابة بالربو عند الأطفال

أثبتت الدراسة الدولية حول الحساسية والربو في الطفولة من خلال العديد من الدراسات أن النظام الغذائي القائم على القمح لديه القدرة على تقليل فرص الإصابة بالربو بنسبة 50% تقريبًا، أيضًا، قد يكون فرط استجابة الشعب الهوائية هو العامل الرئيسي الذي يحفز الإصابة بالربو، تتميز هذه الحالة بضيق المسالك الهوائية وزيادة الحساسية، في العديد من الدراسات الاستقصائية، لوحظ أن الأطفال الذين يتناولون الحبوب الكاملة والأسماك بكميات كبيرة لا يعانون من مثل هذه الأمراض، حيث تحتوي هذه الأطعمة على كمية عالية من الماغنيسيوم وفيتامين هـ.

واكد الموقع، إن طبق عاشوراء قد يساعد في تخفيف أعراض ما بعد سن اليأس، يمكن أن يساعد تناول كميات أكبر من منتجات القمح غير المكررة على زيادة محتوى الألياف والبروتين في الوجبات الغذائية لدى النساء بعد سن اليأس، يمكن أن يساعد ذلك في إدارة الوزن وتوازن الهرمونات وتخفيف أعراض ما بعد انقطاع الطمث، كما إنه قد يساعد في التخلص من سموم الكبد، يعتبر القمح مصدر ممتاز لمضادات الأكسدة والألياف العالية، والتي يمكن أن تساعد في إزالة السموم من الكبد، يعد الكبد أحد أكبر الأعضاء الداخلية في الجسم، ويمكن أن يساعد الحفاظ على صحة الكبد في إزالة السموم بانتظام من الجسم.

وأشار الموقع إلى أن طبق عاشوراء يمنع النوبات القلبية، حيث أن القمح الكامل غني بالقشور النباتية التي تسمى إنتيرولاكتون، والتي يمكن أن تحمي من أمراض القلب، علاوة على ذلك، فإن منتجات الحبوب الكاملة، التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية، قد تقلل إلى حد كبير من مستويات ضغط الدم وتقلل من احتمالية الإصابة بنوبة قلبية، إن تناول كميات كبيرة من هذه الحبوب يقلل من الدهون الثلاثية أو الدهون في الدم، هذا يمكن أن يبطئ تقدم تصلب الشرايين والسكتة الدماغية.

خلصت دراسة حديثة نُشرت في المجلة الطبية البريطانية إلى أن الأشخاص الذين لا يعانون من حساسية الجلوتين يجب ألا يتجنبوا مثل هذه المنتجات..

وأشارالموقع، الى أن طبق عاشوراء يحسن صحة الأمعاء، حيث إن نخالة القمح لها تأثير بريبيوتيك على ميكروبيوم الأمعاء البشرية بسبب ارتفاع مستوى الألياف فيه، حيث يمكن أن يحسن الهضم ويزيد من امتصاص الجسم للمغذيات، كما إنه قد يساعد في تحسين صحة الجلد، حيث يساعد السيلينيوم وفيتامين هـ والزنك في القمح على تغذية البشرة ومحاربة حب الشباب ومنع أضرار أشعة الشمس أيضًا، قد يساعد المحتوى العالي من الألياف في الحفاظ على الجهاز الهضمي في أفضل حالاته، مما يساعد على إزالة السموم بانتظام، وهذا بدوره يساعد في الحفاظ على نعومة البشرة وشبابه، كما إنه قد يساعد في العناية بالشعر، قد يساعد الزنك الموجود في القمح في تعزيز صحة الشعر ويمكن أن يحمي الشعر من الأضرار التي تسببها العوامل البيئية.

وقال الموقع، إن طبق عاشوراء قد يساعد في تحسين صحة العين، يساعد اللوتين الموجود في الحبوب غير المكررة على تحسين صحة العين، كما إنه يعمل كمُحسِّن للمزاج، حيث إن الحديد، وحمض الفوليك، والفيتامينات B و E الموجودة في القمح تدعم إنتاج السيروتونين وتزيد من مستويات الطاقة، يمكن أن يساعد ذلك في منع مشاكل الصحة العقلية وتخفيف الاكتئاب وتحسين الحالة المزاجية وزيادة الصحة العامة.