شكرا لقرائتكم خبر عن خد بالك.. أخطاء ترتكبها فى وجبة الإفطار تمنعك من فقدان الوزن الزائد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الإفطار هو أهم وجبة فى اليوم، وتناول وجبة متوازنة بشكل جيد أول شىء فى الصباح يمكن أن يوفر لك بداية صحيحة ليومك ويشعرك بالشبع، لكن هناك بعض الأخطاء فى وجبة الإفطار تتسبب فى فشل خطط فقدان الوزن، وفقا لتقرير موقع تايمز أوف انديا.

كيف تساعدك وجبة الإفطار فى خطوات إنقاص الوزن؟

على الرغم من اعتقاد الكثيرين أن تخطى وجبة الإفطار هو المفتاح لفقدان الوزن بشكل أسرع، فإن تناول وجبة الفطار أمر مهم للغاية، لا تقربك وجبة الإفطار الصحيحة من تحقيق الشبع أول شيء في الصباح فحسب بل يمكنها أيضًا تعزيز تمارينك الرياضية وموازنة مستويات السكر في الدم أيضًا، واقترحت الأبحاث أيضًا أن تناول وجبة إفطار منتظمة قد يساعد فى التخلص من الوزن الزائد، وقد يساعد فى الحفاظ على فقدان الوزن على المدى الطويل.

إلى جانب انتقاء العناصر الغذائية وإضافتها بعناية إلى وجبتك الصباحية، إذا كنت تركز على فقدان تلك الكيلوجرامات، فلا ترتكب هذه الأخطاء التي قد تكلفك رحلتك إلى فقدان الوزن:

تناول عصير أو فنجان قهوة فقط على الإفطار

على الرغم من اعتبارها غالبًا وجبات منخفضة السعرات الحرارية أو طريقة لإضافة الفواكه والخضروات إلى وجبتك، فإن العصير الأخضر أو ​​تناول القهوة وحدها لا يصنع الوجبة الغذائية المتوازنة التى تحتاجها لبدء صباحك.

على الرغم من أن العصائر التى تساعد فى التخلص من السموم (مثل عصائر الفاكهة والخضروات) تحتوى على بعض مضادات الأكسدة، إلا أنها قد تجعلك تشعر بأنك خالٍ من العناصر الغذائية الأخرى، بل وتجعلك تشعر بالجوع فى فترة قصيرة من الأفضل تناولها فى شكل وجبات أقصر وليس بمفردها، بالإضافة إلى ذلك إذا كنت ترغب في إضافة الخضار والفواكه إلى طبقك فإن تناول فواكه وخضروات كاملة، سيمدك بالألياف ويوفر لك العناصر الغذائية عالية الجودة.

الاعتماد على السكر فى الصباح

الكثير من وجبات الإفطار المفضلة لدينا لا تصدق أنها مليئة بالسكر سواء كانت الفطائر، أو الحبوب الجاهزة للأكل أو العصائر، فإن زيادة السكر أمر لا يفيد فى إنقاص الوزن، بدلاً من ذلك يمكن أن يجعلك تكتسب وزناً إذا لم تكن شديد الحذر.

يمكن أن يؤدى ارتفاع مستويات السكر فى الصباح إلى خلل فى مستويات السكر فى الدم، وتعطيل الهرمونات ما يعرضك لخطر الإصابة بالعديد من الأمراض، فيجب على مرضى السكر والمعرضين للخطر أن يكونوا حذرين بشكل خاص بشأن تناول الأطعمة التي توازن مستويات السكر في الدم في الصباح.

تأخير تناول الإفطار

تأخير تناول الإفطار أسوأ من تخطى وجبة الإفطار، فقد تتسبب فيه عن غير قصد، ما يجعل من الصعب عليك رؤية النتائج التي تريدها، أو الأسوأ مما يجعلك تكتسب وزناً أكثر مما تريد مع عمل الكثير من المنزل، يمكن أن تكون الوجبات المتأخرة مساهماً كبيراً في زيادة الوزن، وقد يؤدي تناول الإفطار في وقت متأخر جدًا إلى الإفراط في تناول الطعام وإفساد جداول تناول الطعام على مدار اليوم، الأفضل هو الحصول عليه في غضون 1-1.5 ساعة بعد الاستيقاظ للحصول على أفضل بداية لليوم، جرب تناول كوب من الماء الدافئ والمكسرات والبذور بعد الاستيقاظ بفترة وجيزة، ثم تناول وجبة فطور صحية.

الفطار غير شامل الدهون والبروتينات

عندما تكون في مرحلة إنقاص الوزن، يجب أن تكون الدهون والبروتينات أصدقاء لك ومن الأهمية بمكان أن تختار مصادر عالية الجودة لإضافتها إلى معظم وجباتك، يجب أن تحتوي الوجبة على توازن مثالي بين الكربوهيدرات والدهون والبروتينات الجيدة، بينما تمنحك الكربوهيدرات والدهون الطاقة اللازمة لتحملها طوال اليوم، فإن البروتينات تضمن لك البقاء ممتلئًا لفترة أطول وبناء كتلة العضلات، ركز على تضمين مصادر الدهون الأحادية غير المشبعة والكربوهيدرات الجيدة والبروتينات العالية في طبقك ويمكن تجربة البيض والمكسرات والبذور والدقيق الصحي.

تناول الوجبات الجاهزة

غالبًا ما تكون الأطعمة المصنعة والمعبأة محملة بالمواد الكيميائية والمواد الحافظة التى تزيد من مدة صلاحيتها ولكنها ليست صحية بالنسبة لك، فبدلاً من استخدام الوجبات المعبأة فى وجبة الإفطار، ابحث عن وصفات إفطار سهلة ومغذية يمكنك تحضيرها، فيجب أن يكون ما تأكله طازجًا وغنيًا بالعناصر الغذائية.