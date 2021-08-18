- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح للآباء.. إزاى تتعامل مع ابنك لو زعلان من نتيجة الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - انتهى مارثوان ظهور نتيجة الثانوية العامة وبدأت أولى خطوات تحديد المستقبل أمام مئات الآلاف من الطلاب لاختيار كلياتهم، وفى هذه المرحلة الحرجة يصاب الأبناء بحالة من الضيق، نتيجة الخوف من الاختيار الخطأ لرغباتهم في تنسيق الجامعات، وفى السطور القادمة سنقدم روشتة للآباء في كيفية التعامل مع أبنائهم ومساعدتهم في تخطى الأزمة والعبور بهم نحو مستقبل أفضل، وبحسب ما ذكره موقع healthychildren فإن هناك نصائح للآباء للتعامل أبنائهم الطلاب:
- توفير الأمن والسلامة وعدم إحساسه بالذنب. - قلل من التوتر لأن معظم المراهقين لديهم قدرة منخفضة على تحمل الإجهاد. - ساعد ابنك على تعلم مهارات التفكير والتأقلم مع الوضع .
- ساعد ابنك على الاسترخاء وركز على نقاط قوته.- تحدث إلى ابنك واستمع إليه بحب ودعم، شجعه على الكشف عن مشاعره والإفصاح عن الأفكار حتى لو كانت سلبية، ويجب طمأنته أن هذه الأمور شائعة مع الاكتئاب. - لا بد من التفكير مع ابنك في تحديد الهدف ومعاونته على ذلك - ساعد ابنك في النظر إلى المشكلات بطريقة مختلفة وأكثر إيجابية.