شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح للآباء.. إزاى تتعامل مع ابنك لو زعلان من نتيجة الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى مارثوان ظهور نتيجة الثانوية العامة وبدأت أولى خطوات تحديد المستقبل أمام مئات الآلاف من الطلاب لاختيار كلياتهم، وفى هذه المرحلة الحرجة يصاب الأبناء بحالة من الضيق، نتيجة الخوف من الاختيار الخطأ لرغباتهم في تنسيق الجامعات، وفى السطور القادمة سنقدم روشتة للآباء في كيفية التعامل مع أبنائهم ومساعدتهم في تخطى الأزمة والعبور بهم نحو مستقبل أفضل، وبحسب ما ذكره موقع healthychildren فإن هناك نصائح للآباء للتعامل أبنائهم الطلاب:

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- ساعد ابنك على الاسترخاء وركز على نقاط قوته.

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