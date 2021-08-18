تخلصوا من الجلد المترهل حول الركبتين عبر هذا الإجراء وهذه تكلفته

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 18 أغسطس 2021 12:16 مساءً - منذ 32 دقيقة

كشفت جرّاحة تجميل كيف يمكن أن تجعلك ركبتاك تبدو أكبر بكثير من عمرك الحقيقي، لكن لحسن الحظ يمكن حل هذه المشكلة بعملية رائدة.

وأخبرت الدكتورة أنجليكا كافوني، المقيمة في لندن، صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن الجلد المترهل حول المفاصل، يمكن أن يضيف سنوات إلى مظهرك، لكنها لحسن الحظ يمكن تعيد عقارب الساعة إلى الوراء بعلاج غير جراحي.

وتستخدم الدكتورة كافوني علاج شد الجلد المعروف باسم Thermage FLX وهو علاج بالترددات الراديوية يمكن أن يساعد في تنعيم البشرة وشدها للحصول على مظهر أكثر شبابًا بشكل عام.

ويستمر العلاج لمدة 45 دقيقة، ويكلف 2000 جنيه إسترليني (2500 دولار)، ويستخدم تأثير تسخين موحد يتغلغل بعمق في طبقات الجلد الغنية بالكولاجين. وبدوره، يؤدي هذا التسخين اللطيف إلى شد أنسجة الكولاجين الموجودة، ويحفز إنتاج كولاجين جديد، ويساعد على تحديد ملامح الجلد.

وقالت الدكتورة أنجليكا إنها شهدت زيادة في رغبة النساء في شد الجلد حول منطقة الركبة، وذكرت بأن هذا هو المكان الأول الذي تظهر فيه علامات الشيخوخة، وأضافت “مع انتقالنا إلى أشهر الصيف، يزداد ظهور المرفقين والركبتين، وقد أمضى الكثير من الناس وقتًا في استعادة لياقتهم أثناء الوباء ويرغبون الآن في شد جلودهم، بينما استغرق آخرون وقتًا في البحث عن علاجات ربما لم يكن لديهم وقت للنظر فيها”.

وأوضحت أنجليكا أن نتيجة العلاج هي شد فوري للجلد، مع استمرار حالة جلد المريض في التحسن خلال الأشهر الستة المقبلة، ونتائج تستمر حتى 12 شهرًا، ويقال إنه محبوب من قبل المشاهير بما في ذلك ديمي مور وجوينيث بالترو وجنيفر أنيستون.