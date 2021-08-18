احذروا من الإفراط في تناول الفاكهة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 18 أغسطس 2021 12:16 مساءً - منذ 48 دقيقة

آخر تحديث: 18 - أغسطس - 2021 12:26 مساءً

حذرت مجلة “أبوتيكن أومشاو” من الإفراط في تناول الفاكهة، حيث يؤدي سكر الفاكهة الفركتوز، إلى مشاكل الهضم مثل آلام البطن، والانتفاخ، والإسهال.

وأوضحت المجلة المعنية بالصحة أن الخطر يرتفع عند تناول رطل من الكرز، أو 350 غراماً من العنب، أو شرب نصف لتر من عصير التفاح.

وأضافت أن البعض لا يمكنه تحمل الفركتوز حتى عند تناول كميات صغيرة من الفاكهة، حيث لا يُهضم جزء كبير من الفركتوز فيستقر في المعدة ويتخمر مسبباً تكون الغازات، ما يؤدي إلى الشعور بالانتفاخ، والغثيان، والمغص، وأصوات البطن العالية.

ويمكن التحقق من الإصابة برفض الفركتوز باختبارات التنفس، وعند التحقق من الإصابة على المريض تعديل نظامه الغذائي، بالاستغناء عن عصائر الفواكه، وتناول الفواكه بكميات صغيرة بعد الوجبة الرئيسية أو مع الزبادي.