هل نقع التين المجفف فى الماء يخلصك من الوزن الزائد؟

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القاهرة - سامية سيد - يوفر التين المجفف العديد من العناصر الغذائية والمركبات التي تفيد صحتك، ويزعم البعض أنها يمكن أن تساعد في إنقاص الوزن، خاصةً عند نقعها طوال الليل قبل تناولها، فى هذا التقرير نتعرف على فوائد التين المجفف وهل يمكن أن يساعد فى إنقاص الوزن عند نقعه طوال الليل؟.. بحسب موقع "health line".

فوائد التين المجفف ومكوناته الغذائية:

على الرغم من صغر حجم التين الطازج والمجفف، إلا أنه محمّل بالعناصر الغذائية.

نظرًا لأن التين المجفف قد تم تجفيفه، فإنه يحتوي على محتوى مائي أقل ويحتوي على مصادر أكثر تركيزًا من العناصر الغذائية من التين الطازج ومع ذلك ، قد تؤدي عملية التجفيف إلى درجة معينة من فقدان العناصر الغذائية اعتمادًا على الطريقة.

عندما يشير الناس إلى نقع التين، فإنهم يقصدون عادةً نقع التين المجفف.

يحتوي نصف كوب (75 جرام) من التين المجفف على:

-السعرات الحرارية: 207

-البروتين: 2.5 جرام

-الدهون: 0.7 جرام

-الكربوهيدرات: 48 جرام

-الألياف: 7.5 جرام

-السكريات: 36 جرام

الكالسيوم: 9٪ من القيمة اليومية (DV)

البوتاسيوم: 11٪ من القيمة اليومية

الحديد: 8٪ من القيمة اليومية

النحاس: 24٪ من القيمة اليومية

التين غني بالألياف الغذائية التي تعزز الهضم الصحي. كما أنها توفر العديد من المغذيات الدقيقة ، مثل الكالسيوم الذي يبني العظام والنحاس المعدني الأساسي، والذي يساعد في استقلاب الحديد.



نقع التين

نقع التين لإنقاص الوزن

يزعم البعض أن نقع التين المجفف طوال الليل وتناوله في الصباح يعزز فقدان الوزن.

يُعتقد أن عملية النقع تجعل التين المجفف أسهل للهضم، كما أن العناصر الغذائية التي تحتوي عليها أكثر قابلية للامتصاص، مما يؤدي إلى تقليل تناول السعرات الحرارية وفقدان الوزن.

ومع ذلك ، لا توجد دراسات علمية تدعم هذه الادعاءات.

تشير الدراسات التي أجريت على المنتجات المجففة إلى أن العملية قد تتسبب في تسرب الفيتامينات القابلة للذوبان في الماء إلى الماء.

ومع ذلك ، قد يساعد التين - المجفف أو الطازج في إنقاص الوزن بطرق أخرى.

التين منخفض إلى حد ما في السعرات الحرارية وغني بالألياف، مما يجعله مشبعًا للغاية.

قد يساعدك دمج الأطعمة الغنية بالألياف مثل التين في نظام غذائي متوازن على البقاء ممتلئًا بين الوجبات وتجنب تناول الكثير من الطعام ، مما قد يعزز فقدان الوزن.

كما ارتبط تناول الفاكهة ، بما في ذلك الفواكه المجففة ، بانخفاض وزن الجسم.

قد يكون هذا بسبب أن الفاكهة مصدر غني بالعناصر الغذائية والمركبات النباتية التي قد تعزز الصحة العامة وتساعدك في الحفاظ على وزن صحي للجسم.

بالإضافة إلى ذلك ، قد يكون من الأسهل تناول المزيد من الفاكهة المجففة أكثر مما كنت تنوي، مقارنة بالفواكه الطازجة.

بشكل عام ، يحتوي ربع ـ ونصف كوب (42-75 جرامًا) من الفاكهة المجففة على نفس عدد السعرات الحرارية والعناصر الغذائية الأخرى الموجودة في كوب واحد من الفاكهة الطازجة.

إذا كنت تأكل نفس الكميات من الفاكهة المجففة التي عادة ما تأكلها طازجة ، فقد ينتهي بك الأمر بتناول سعرات حرارية أكثر من المعتاد قد يجعل تناول السعرات الحرارية الزائدة من الصعب إنقاص الوزن.

ولا يوجد بحث يدعم فكرة أن تناول التين المنقوع يؤدي إلى فقدان الوزن ومع ذلك ، قد يدعم التين فقدان الوزن بسبب محتواه العالي من الألياف ، مما قد يزيد من الشعور بالامتلاء ويمنع الإفراط في تناول الطعام.