شكرا لقرائتكم خبر عن 6 طرق لإنقاص الوزن بطريقة صحيحة.. تدرب على التحكم فى كمية الطعام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في سعيك وراء إنقاص الوزن، يجب أن تكون قد جربت طرقًا عديدة ومنها اتباع نظام غذائي، ويجب أيضا أن تكون قد تخليت عن تناول بعض الأطعمة المفضلة لديك، ولكن اتباع نظام غذائي ليس هو الطريقة الوحيدة لفقدان الوزن، وذلك وفقا لتقرير موقع " thehealthsite" الذي أكد على ضرورة التوقف عن حرمان نفسك من الأطعمة اللذيذة وانتقل إلى هذه الطرق المؤكدة التي ستساعدك على إنقاص الوزن بالطريقة الصحيحة، ومنها:

تحرك أكثر

ليس هناك شك في أن النشاط البدني يساعدك على إنقاص الوزن، ولكنه يوفر أيضًا فوائد صحية أخرى، فقد أظهرت الدراسات أن تدريب مثل رفع الأثقال، يعد خيارًا رائعًا لفقدان الوزن، يمكن أن يساعدك رفع الأثقال على حرق الكثير من السعرات الحرارية والحفاظ على تباطؤ عملية الأيض، وهو أحد الآثار الجانبية المتكررة لفقدان الوزن.

الانتباه إلى عادات الأكل

اتباع نظام غذائي ليس الطريقة الصحيحة للقيام بذلك، ولكن من الضروري الانتباه إلى عاداتك الغذائية، الأكل الواعي طريقة للسيطرة على عادات الأكل، فقد وجد أنه يساعد في إنقاص الوزن، حيث يعتمد على اليقظة ، وهو شكل من أشكال التأمل يساعدك على تطوير وعي بتجاربك وإشاراتك الجسدية ومشاعرك حول الطعام.

تخلص من التوتر

يمكن أن يؤدي الإجهاد المزمن إلى ارتفاع مستويات الكورتيزول لديك ، مما يؤدي إلى تحفيز شهيتك ، وبالتالى زيادة الوزن أو صعوبات في إنقاص الوزن، لا يشجع الكورتيزول نمو الوزن فحسب، بل يؤثر أيضًا على مكان اكتساب الوزن.

قلل من السكريات والنشويات

تتمثل إحدى طرق إنقاص الوزن بسرعة في تقليل السكريات والنشويات أو الكربوهيدرات، يمكن أن يساعدك تغيير هذه العادة على إنقاص الوزن عن طريق كبح الجوع وخفض مستويات الأنسولين وخفض مستويات الأنسولين، ومع ذلك ، فإن العواقب طويلة المدى لاتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات لا تزال مجهولة، قد يكون النظام الغذائي الذي يحتوي على عدد أقل من السعرات الحرارية أكثر قابلية للمحافظة عليه.

حافظ على رطوبتك

ألد أعدائك في رحلة إنقاص الوزن هو الإفراط في تناول الطعام، لكن هناك طريقة لتجنبه، قم بالتبديل إلى شرب الكثير والكثير من الماء قبل وجبات الطعام لتخفيف الرغبة الشديدة، سيساعدك شرب كمية كافية من الماء على الشعور بالشبع لفترة أطول ، وينتهي بك الأمر بتناول كميات أقل من المعتاد.

تدرب على التحكم في كمية الطعام

من أفضل الطرق للتحكم في وزنك ممارسة التحكم في حصتك، يشار إلى كمية الطعام التي تضعها بالفعل على طبقك بحجم الحصة، وتتمثل إحدى الطرق للقيام بذلك في استشارة الهرم الغذائي، والذي يوفر إحساسًا عامًا بالمتطلبات الغذائية اليومية. لتلبية متطلباتهم من السعرات الحرارية ، قد يخطط الشخص لوجباته وتقليل حجم الجزء، على سبيل المثال ، إذا كنت بحاجة إلى تناول 5 حصص من الحبوب في اليوم ، قسّمها على ثلاث إلى أربع وجبات للحفاظ على الكمية الخاصة بك تحت السيطرة.