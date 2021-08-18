الصين تسمح بتطعيم الأطفال بلقاح من إنتاج سينوفارم

محمد الفلاح - الأربعاء 18 أغسطس 2021

أعلنت السلطات الصينية الموافقة على الاستخدام الطارئ للقاح مضاد لكورونا من إنتاج شركة "سينوفارم" للأطفال.



ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن سينوفارم القول في بيان، الأربعاء، إنه تمت الموافقة على الاستخدام الطارئ للقاح ينتجه معهد ووهان التابع لـ "المجموعة الوطنية الصينية للتكنولوجيا الحيوية" للأطفال في الفئة العمرية من 13 إلى 17 عاما.

وكانت موافقات مماثلة صدرت في حزيران/يونيو الماضي للقاح مضاد لكورونا من إنتاج معهد آخر تابع لسينوفارم، وآخر من إنتاح سينوفاك.

وشهدت الصين إجمالا إعطاء ما يقرب من 9ر1 مليار جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.