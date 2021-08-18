فيروس كورونا يصيب حاكم تكساس المعارض لإلزامية الكمامات

محمد الفلاح - الأربعاء 18 أغسطس 2021

أعلن حاكم ولاية تكساس الجمهوري، غريغ آبوت، المعارض لإلزامية وضع الكمامات للوقاية من كورونا، إصابته بالفيروس.



وقال مكتب الحاكم، في بيان إنّ آبوت المحصّن بالكامل ضدّ كوفيد-19 "يخضع يومياً للفحص، واليوم أتت نتيجته للمرة الأولى إيجابية".

وأضاف البيان أنّ آبوت "سيعزل نفسه في منزل الحاكم وسيستمرّ في إجراء الفحص كلّ يوم"، مشيراً إلى أنّ الحاكم يتعالج بـ"ريجينيرون"، وهو مزيج من أجسام حيوية مضادّة.

وتابع أنّ الحاكم "بصحّة جيّدة ولا تظهر عليه أعراض في الوقت الحالي، وقد تمّ إبلاغ كل شخص على اتصال وثيق بالحاكم".

وطمأن البيان إلى أنّ "نتيجة اختبار سيّدة تكساس الأولى سيسيليا آبوت أتت سلبية".

وغريغ آبوت هو أحد الحكّام الذين عارضوا بشدّة إلزامية وضع الكمامات للوقاية من كورونا، كما أنّه أصدر مرسوماً يمنع أيّ هيئة حكومية أو جهة تتلقّى أموالاً عامة من أن تفرض إلزامية التطعيم ضدّ كوفيد-19.

وكان آبوت شارك مساء الإثنين في حدث عام أقيم في مكان مغلق وقد بدا فيه محاطاً بعشرات الأشخاص لا يضع أي منهم كمامة.