كيف يساعد الرجيم منخفض الكربوهيدرات أصحاب الأمراض المزمنة فى إنقاص الوزن؟

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القاهرة - سامية سيد - التقليل من الكربوهيدرات هو أول ما يتبادر إلى ذهننا عندما نخوض رحلة الرجيم، فيعد الحد من تناول الكربوهيدرات استراتيجية غذائية شهيرة لأنها لا تساعد الشخص على فقدان الوزن فحسب، بل تعمل أيضًا على تحسين الصحة وتساعد في إدارة أمراض التمثيل الغذائي، ويرصد التقرير المنشور بموقع "تايمز أوف انديا" كل ما تحتاج معرفته حول نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات للتخلص من بعض الكيلوجرامات.

ما هو النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات؟

النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات، هو نظام غذائي يحد من تناول الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات، وتشمل هذه الأطعمة الخبز والمكرونة والبسكويت والكعك والسكر وما إلى ذلك.

ليس من المفترض فقط تقييد تناول هذه الأطعمة ولكن استبدالها بخيارات منخفضة الكربوهيدرات مثل السبانخ والقرنبيط وغيرها من المواد الغذائية الغنية بالألياف والبروتينات أيضًا مثل البيض واللحوم والجبن والمكسرات والأسماك والدواجن.



رجيم منخفض الكربوهيدرات

كيف يساعد هذا النظام أصحاب الأمراض المزمنة في إنقاص الوزن ؟

يعتبر النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات فعالاً للأشخاص الذين يحاولون إنقاص الوزن خاصة من أصحاب الأمراض المزمنة، مثل مرضى السمنة والسكري والذين يعانون من مشاكل التمثيل الغذائي وأمراض القلب ومن يعانون من ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار، فمن المعروف أيضًا أن النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات يحسن نوعية الحياة في حالات السرطان المتقدم أو النقيلي.



مرضى السكرى

ما هي فائدة النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات لمرضى السكري؟

ينتشر داء السكرى بين الأشخاص الذين يعانون من السمنة أو متلازمة التمثيل الغذائي، حيث لوحظ أنه عندما اتبع هؤلاء الأشخاص نظامًا غذائيًا منخفض الكربوهيدرات، فقدوا الوزن بشكل فعال كما تحسنت لديهم حساسية الأنسولين وانخفاض مستويات الدهون الثلاثية مقارنةً بالدايت المقيد للسعرات الحرارية والدهون.

يمكن أن يساعد النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات في إدارة مرض السكري على المدى الطويل، هذا النظام الغذائي أقل إجهادًا للبنكرياس وإنتاج الأنسولين مقارنة بالأنظمة الغذائية عالية الكربوهيدرات، فإذا تخلص من الكربوهيدرات المخزنة، يقوم الكبد بإنتاج الكيتونات وهي نوع من الدهون يمكن تحويلها إلى طاقة.



صحة القلب

ما هي فائدة النظام منخفض الكربوهيدرات لصحة القلب؟

تمامًا مثل السكر المضاف، يتم تحويل الكربوهيدرات الزائدة في النظام الغذائي إلى دهون ثلاثية ويتم تخزينها كخلايا دهنية، وارتبط تقييد الكربوهيدرات بانخفاض مستويات الدهون الثلاثية في الدم وهى المسبب الرئيسى في أمراض القلب والأوعية الدموية.



نظام منخفض الكربوهيدرات

كيف يساعد النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات مرضى التمثيل الغذائي ؟

شهدت النساء اللواتي يعانين من السمنة ومشاكل التمثيل الغذائي تحسنا هرمونيا مع اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات، حيث إن الحد من تناول الكربوهيدرات يخفض مستويات الأنسولين، ويحسن عدم التوازن الهرموني واستئناف التبويض وبالتالي تحسين معدلات الحمل مقارنة بالنظام الغذائي العادي.

ولكن من المهم لأصحاب الأمراض المزمنة بشكل عام، استشارة الطبيب أولًا قبل اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات، خاصة إذا كنت تعاني من أي مرض في القلب.