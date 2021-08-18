بريطانيا تسمح بتلقي المراهقين لقاح موديرنا

محمد الفلاح - الأربعاء 18 أغسطس 2021

سمحت هيئة تنظيم الدواء في بريطانيا بإعطاء لقاح موديرنا المضاد لفيروس كورونا (كوفيد-19) للأطفال حتى سن 12 عاماً، على الرغم من أن عدداً قليلاً منهم من المرجَّح أن يـأخذ اللقاح في المستقبل القريب، نظراً لأن الدولة لا تزال متشددة في سياسة تطعيم الأطفال.



ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن الوكالة البريطانية لتنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية قولها، في بيان اليوم، إنها مددت تصريح التسويق المشروط لعقار «سبيكيفاكس» الذي تنتجه شركة موديرنا للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 عاماً و17 عاماً.

ويرجع الأمر للجنة الاستشارية الحكومية - اللجنة المشتركة للتطعيم والتحصين - لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيتم إعطاء اللقاح لهذه الفئة العمرية ومتى.

وهذا هو اللقاح الثاني بعد لقاح شركة فايزر الذي تسمح بريطانيا باستخدامه للأطفال الكبار، على الرغم من أن بريطانيا تعطي اللقاحات حالياً لمن يبلغون 16 عاماً فأكبر فقط، وللأطفال المعرضين للخطر الذين تتراوح أعمارهم بين 12 عاماً و15 عاماً الذين يعانون أعراضاً صحية قديمة، مثل متلازمة داون، أو الذين يعيشون مع بالغين يعانون كبت المناعة.