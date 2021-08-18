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شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا العالمية تقترب من 208 ملايين والوفيات أكثر من 4.5 مليون والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - الأربعاء 18 أغسطس 2021
أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 208.41 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و552400.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 621796 37065890
الهند 432079 32250679
البرازيل 569492 20378570
روسيا 352693 6642559
فرنسا 112798 6476864
المملكة المتحدة 131149 6322241
تركيا 53472 6117259
الأرجنتين 109105 5088271
كولومبيا 123580 4870922
إسبانيا 82595 4719266.
وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
21 - العراق 19815 1793372
37 - الأردن 10239 785697
38 - المغرب 11119 763353
42 - الإمارات 2006 704000
45 - تونس 22025 626750
46 - لبنان 7982 583718
48 - السعودية 8431 539698.