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إصابات كورونا العالمية تقترب من 208 ملايين والوفيات أكثر من 4.5 مليون

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الأربعاء 18 أغسطس 2021

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 208.41 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و552400.

 

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

 

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

 

الدول والمناطق                       إجمالي الوفيات                      عدد الإصابات المؤكدة

 

الولايات المتحدة                             621796                               37065890

 

الهند                                           432079                                   32250679

 

البرازيل                                       569492                                       20378570

 

روسيا                                    352693                                            6642559

 

فرنسا                                   112798                                              6476864

 

المملكة المتحدة                        131149                                   6322241

 

تركيا                                      53472                                     6117259

 

الأرجنتين                          109105                                         5088271

 

كولومبيا                           123580                                             4870922

 

إسبانيا                               82595                                            4719266.

 

 وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

 

الدول وترتيبها                            عدد الوفيات                        عدد الإصابات

 

21 - العراق                                   19815                             1793372

 

37 - الأردن                                     10239                          785697

 

38 - المغرب                                    11119                           763353

 

42 - الإمارات                                   2006                              704000

 

45 - تونس                                      22025                                  626750

 

46 - لبنان                                      7982                                    583718

 

48 -                               8431                                    539698.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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