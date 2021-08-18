رقم قياسي جديد للإصابات اليومية بكورونا في نيو ساوث ويلز الأسترالية

محمد الفلاح - الأربعاء 18 أغسطس 2021

أعلنت ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية عن تسجيل أكبر عدد من الإصابات اليومية بفيروس كورونا اليوم الأربعاء، على الرغم من عمليات الإغلاق المعمول بها في سيدني وأجزاء أخرى من الولاية.



وقالت رئيسة وزراء نيو ساوث ويلز جلاديس بيريجيكليان إنه تم تسجيل 633 حالة جديدة منقولة محليا خلال 24 ساعة حتى مساء الثلاثاء، كما تم تأكيد ثلاث وفيات أخرى مرتبطة بكورونا ليصل عدد الذين توفوا منذ بداية الجائحة إلى 116.

وذكرت السلطات الصحية أن ما لا يقل عن 92 حالة من الحالات الجديدة تنقل العدوى مجتمعيا، بالرغم من أن وضع العزل للغالبية العظمى من الحالات مازال قيد التحقيق.

وحققت أستراليا، ذات الـ 25 مليون نسمة، نجاحا كبيرا في مكافحة الجائحة لفترة طويلة بسبب تدابير صارمة للغاية، بما في ذلك الإبقاء على حدودها الدولية مغلقة مع استثناءات قليلة منذ مارس 2020.

وسجلت أكثر من 40 ألف حالة في جميع أنحاء البلاد، وتوفي إجمالا في أستراليا أكثر من 960 شخصا بسبب كورونا.