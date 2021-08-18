كورونا حول العالم.. زيادة قياسية في وفيات تايلاند و122 إصابة جديدة بمصر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يسعى العالم جاهدا لمكافحة فيروس كورونا المستجد وسلالاته، حيث حصد الفيروس أكثر من 4 ملايين شخص في 210 دول ومناطق.

وأظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي ارتفاع عدد الإصابات إلى 209 ملايين و396 ألفا و608 حالات، الأربعاء.



وارتفع عدد الوفيات إلى 4 ملايين و394 ألفا و983 حالة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 187 مليوناً و684 ألفا و843 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

زيادة قياسية في وفيات تايلاند

سجلت تايلاند، الأربعاء، 312 وفاة جديدة بمرض كوفيد-19 في زيادة قياسية لليوم الثاني على التوالي ليصل إجمالي الوفيات إلى 8285.





كما سجلت قوة المهام المعنية بمكافحة كوفيد 20515 حالة إصابة جديدة بالمرض ليصل العدد الإجمالي إلى 968957.

الصين تسجل 28 إصابة

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الأربعاء، إن البلاد سجلت 28 إصابة جديدة بكوفيد-19 يوم الثلاثاء، انخفاضا من 42 إصابة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة أن 6 حالات من الإصابات الجديدة ناتجة عن عدوى محلية وهو نفس العدد الذي تم تسجيله في اليوم السابق.

وبلغت عدد الإصابات دون أعراض، والتي لا تصنفها الصين على أنها إصابات مؤكدة، 17 وهو نفس العدد المسجل في اليوم السابق.

ولم يتم تسجيل أي وفيات جديدة.





ويبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في بر الصين الرئيسي حتى يوم الثلاثاء 94500 حالة، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636 وفاة.

مصر تسجل 112 حالة إصابة

قالت وزارة الصحة المصرية إنها سجلت 112 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و5 وفيات يوم الثلاثاء، مقابل 107 حالات إصابة و6 وفيات في اليوم السابق.





وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 285577 من ضمنهم 234449 حالة تم شفاؤها، و16630 حالة وفاة".

37613 إصابة في البرازيل

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، تسجيل 37613 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1106 وفيات بسبب كوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

ووفقا لبيانات الوزارة، وصل العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس في البرازيل إلى 20 مليونا و416183 منذ ظهور الجائحة، في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 570598.





وتحتل البرازيل حاليا المركز الثالث في عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة والهند كما تحتل المركز الثاني عالميا بعد الولايات المتحدة في عدد الوفيات.

فيكتوريا الأسترالية تسجل 24 حالة إصابة

سجلت ولاية فيكتوريا الأسترالية 24 حالة إصابة بفيروس كوفيد-19، الأربعاء وهو نفس العدد المسجل في اليوم السابق في الوقت الذي تسابق فيه السلطات الزمن للوصول لمصدر العدوى غير المعروف في ملبورن عاصمة الولاية.





ومن بين الإصابات الجديدة 4 حالات غامضة، لم يتم تحديد مصدرها بعد وهو ما يتماشى مع الاتجاه السائد خلال الأيام القليلة الماضية.

ومن بين حالات الإصابة الجديدة، أمضت 6 حالات بعض الوقت وسط مجتمعاتها وهي تحمل العدوى.

14814 حالة إصابة بالمكسيك

أظهرت بيانات وزارة الصحة المكسيكية، أن المكسيك سجلت 14814 حالة إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 و877 وفاة.

وبهذا يصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة في البلاد إلى 3 ملايين و123252 والوفيات إلى 249529.

باكستان تسجل 3974 إصابة

سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 3974 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و66 وفاة.





وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في باكستان، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 1109274 إصابة، منها 88209 حالات نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 24639 وفاة، مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 996426 حالة.