شكرا لقرائتكم خبر عن للسيدات .. نظام غذائى بعد الحمل لتقوية عضلاتك ومفاصلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمر جسم المرأة بالعديد من التغييرات الجسدية والعاطفية خلال الأشهر التسعة من الحمل وبعد الولادة، وقد لا يختلف حجم الملابس وشكل الثدي فقط، ولكن يمكن أن يؤثر الحمل على عضلاتك ومفاصلك أيضًا، فأثناء الحمل ينتج أجسامنا هرمونات الريلاكسين والبروجسترون بكميات أكبر، تعمل هذه الهرمونات على إرخاء العضلات وترخي الأربطة والمفاصل، خاصة في منطقة الحوض، استعدادًا للولادة، وإذا لم يتم الاعتناء به، فقد يؤدي ذلك إلى إضعاف المفاصل بعد ذلك، وهكذا ، يجب على الأمهات الجدد أن يأكلن طعامًا صحيًا وأن يمارسن نشاطًا بدنيًا منخفض التأثير لتقوية عضلاتهن وجسمهن بشكل عام.

بالإضافة إلى إجهاد ما بعد الولادة، قد تواجه الأمهات الجدد أيضًا تحديات مثل انخفاض تدفق الحليب وألم الثدي، لذا هناك بعض الأمور التي يجب تجنبها للأمهات الجدد لمساعدتهن على الحفاظ على لياقتهن وتسهيل عملية الرضاعة الطبيعية.

يجب اتباع نظام غذائي متوازن يوميًا بعد الولادة يتضمن الخضار الورقية والفاصوليا واللوز.

يجب على الأمهات الجدد تجنب الكافيين والأطعمة الحارة والمخمرة والحامضة.

تناول الأعشاب مثل بذور الشمر والثوم والزنجبيل والقرفة لصحة أفضل.

تجنب الضغط على الثدي للإرضاع لأنه قد يسبب الألم، وبدلًا من ذلك، حاولي تناول حساء العدس لزيادة حليب الثدي لتسهيل الرضاعة.

حاول تضمين أي نشاط بدني منخفض التأثير في الروتين اليومي مثل اليوجا والتمارين الرياضية لأسلوب حياة نشط يساعد الأم على الحفاظ على لياقتها.

ووفقا لتقرير موقع " thehealthsite" الهندى، تشمل وصفة صحية التي يجب على الأمهات الجدد تضمينها في نظامهم الغذائي بعد الحمل لتقوية العضلات والجسم بشكل عام:

مسحوق الحلبة - 1 ملعقة كبيرة

مسحوق الزنجبيل - كوب

(بذور الشبت) - كوب

بذور شمر - 1 ملعقة كبيرة.

يشرب كوب واحد يوميًا في الصباح على معدة فارغة".

تعد الرضاعة الطبيعية هي الجانب الأكثر أهمية بالنسبة للطفل حديث الولادة أو الأم الجديدة، حيث تساعد في تعزيز جهاز المناعة لدى الطفل وتقلل أيضًا من خطر إصابة الأم بالحساسية والأمراض والالتهابات المختلفة الأخرى، وتعتبر الرضاعة الطبيعية مهمة للغاية لأنها توفر المصدر الصحيح للعناصر الغذائية للأطفال مثل الكالسيوم والفيتامينات والبروتين والدهون، وبالنسبة للأمهات، فهو يساعد أيضًا في إنقاص الوزن بعد الحمل ويحمي من المشكلات الصحية المختلفة.