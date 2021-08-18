شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يمكن الوقاية من بعض أنواع السرطان وتقليل عوامل الخطر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن تسهم عوامل مختلفة في تطور السرطان، ويمكن تعديل بعض هذه العوامل السببية لتقليل المخاطر، وفقا لتقرير موقع " healthline"، يعد السرطان السبب الرئيسي الثاني للوفاة في جميع أنحاء العالم ، بعد أمراض القلب والأوعية الدموية، ويحدث السرطان بسبب النمو غير الطبيعي للخلايا غير الطبيعية والذي يؤدي إلى تكوين كتلة تسمى الورم.

ويمكن الوقاية من حوالي ثلث حالات السرطان عن طريق تقليل المخاطر السلوكية والغذائية، وفيما يلي بعض عوامل الخطر القابلة للتعديل للإصابة بالسرطان:

تجنب الكحوليات

ترتبط جميع أنواع المشروبات الكحولية بزيادة خطر الإصابة بـ 6 أنواع مختلفة من السرطان ، بما في ذلك الأمعاء (القولون والمستقيم) والثدي والفم والبلعوم والحنجرة (الفم والحلق) والمريء والكبد والمعدة.

النظام الغذائي السىء

يرتبط تناول الكثير من اللحوم الحمراء واللحوم المصنعة والأطعمة المملحة أيضًا بزيادة مخاطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم والبلعوم الأنفي وسرطان المعدة، لهذا يوصى بتقليل تناول اللحوم الحمراء والمعالجة إلى 70 جرامًا أو أقل يوميًا.

التمرين قليل جدا

لا يمكن أن يساعد النشاط البدني في تقليل الدهون الزائدة في الجسم فحسب ، بل يقلل أيضًا من مخاطر الإصابة بالسرطانات المرتبطة به، وقد ربطت الدراسات بين المستويات العالية من النشاط البدني وتقليل خطر الإصابة بأنواع عديدة من السرطان بما في ذلك سرطان المثانة والثدي والقولون.

التدخين

تحذر منظمات الصحة على مستوى العالم من خطورة التدخين على الصحة بشكل عام وعلى ارتباطها ببعض أنواع السرطانات بشكل خاص، وقد ربطت الدراسات بين شرب أنواع التبغ و خطر الإصابة بأنواع عديدة من السرطان بما في ذلك سرطان المثانة والثدي والقولون.