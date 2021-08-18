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شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة تحتوى على نسبة عالية من الصوديوم.. منها الجمبرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - 1. الجمبري
عادة ما يحتوي الجمبري علي نسبة جيدة الصوديوم، ولذا تناولك له يساعدم في الحصول علي هذا العنصر الهام للجسم.
2. الجبن القريش
مصدر جيد للكالسيوم ومصدر ممتاز للبروتين والصوديوم، فنصف كوب من هذه الجبن تعادل 350 مجم من الصوديوم .
3. عصير الخضراوات:
يحتوى شرب عصير الخضراوت على حصة 405 جرام من الصوديوم، ولذا عند الاعتياد علي تناول هذا المشروب ستحصل على العديد من الفوائد الصحية، ومنها تحسين قدرة الجهاز الهضمي، ومعدلات الكوليسترول في الجسم، ويساعد في علاج مشاكل الأمعاء و القولون.
4. بيتزا:
تحتوي علي العديد من المكونات من الخضراوات والمعجنات، وهذه المكونات تمد الجسم بحصة من الصوديوم، كالجبن والصلصة والعجين واللحوم المصنعة، ولذا تناولها مهم ولكن دون الإسراف فيه.
5. الجبن المطبوخ
تميل الأجبان المصنعة مثل الشيدر والرومى، إلى أن تحتوي على نسبة أعلى من الصوديوم مقارنة بالجبن الطبيعي مثل الموزاريلا، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن الجبن المعالج يُصنع بمساعدة أملاح الاستحلاب ، مثل فوسفات الصوديوم ، في درجات حرارة عالية ، مما يجعل منتجًا ثابتًا وسلسًا (27).