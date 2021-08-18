أطعمة تحتوى على نسبة عالية من الصوديوم.. منها الجمبرى

5. الجبن المطبوخ

تميل الأجبان المصنعة مثل الشيدر والرومى، إلى أن تحتوي على نسبة أعلى من الصوديوم مقارنة بالجبن الطبيعي مثل الموزاريلا، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن الجبن المعالج يُصنع بمساعدة أملاح الاستحلاب ، مثل فوسفات الصوديوم ، في درجات حرارة عالية ، مما يجعل منتجًا ثابتًا وسلسًا (27).