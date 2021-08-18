محمد الفلاح - للتأكد من جمالها.. مذيع يطلب من ملكة جمال آسيا غسل وجهها على الهواء

الأربعاء 18 أغسطس 2021

طلب الإعلامي العراقي نزار الفارس من ملكة جمال آسيا "شنيار أحمد" المعروفة في العراق بـ"يارجان"، بغسل وجهها على الهواء للتأكد من حقيقة جمالها.



وقال نزار الفارس لملكة الجمال خلال المقابلة التليفزيونية: "اغسلي وجهك وارجعي نتحاور"، والغريب أنها بكل ثقة لبت طلبه ومسحت كل المكياج من على وجهها.

وأحدثت هذه اللقطة ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بين من يرى أن "يارجان" شجاعة وثقتها بنفسها العالية دفعتها لإزالة مساحيق المكياج على الهواء، وبين من يقول قصة المكياج صارت موضة قديمة الآن مع بوتوكس وفيلر، وإبر النضارة حتى بدون مكياج يمكن أن تكون النساء جميلات".

وعلقت "يارجان" على هذا الفيديو قائلة: "فيديو المقابلة انتشر بشكل واسع وتباينت ردود الفعل عليه البعض شكك بأن أكون طبيعية حتى بعد إزالة كل المكياج من وجهي".