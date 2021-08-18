شكرا لقرائتكم خبر عن للرجال.. 6 علامات تحذرك من انخفاض مستويات هرمون التستوستيرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤثر انخفاض هرمون التستوستيرون على ما يقرب من 40% من الرجال الذين يبلغون من العمر 45 عامًا أو أكثر، وفقًا لعيادة كليفلاند الأمريكية، وهذا الأمر يعد الأكثر شيوعًا عند الرجال، ووفقا لتقرير موقع "express" يقال إن هرمون الذكورة يبدأ في الانخفاض من سن الثلاثين، واحدة من العلامات الدالة على انخفاض هرمون التستوستيرون هي زيادة الدهون في الجسم، والآخر هو تضخم أنسجة الثدي، المعروف باسم التثدى، وقد يؤدي انخفاض مستويات هرمون التستوستيرون أيضًا إلى تقلب المزاج والتهيج، وقد يكون هذا مصحوبًا بمزاج مكتئب، وشعور بالراحة، وإرهاق.

زيادة دهون الجسم. تضخم أنسجة الثدي. تغيرات في المزاج ، مثل التقلبات المزاجية والتهيج والمزاج المكتئب. التعب الناجم عن فقر الدم. انخفاض الدافع الجنسي. قلة شعر الجسم.

وقد تشمل العلامات الأخرى لانخفاض هرمون التستوستيرون: العقم، وترقق العظام، وفقدان القوة العضلية، وصعوبة التركيز والذاكرة.

ويمكن أن يحدد اختبار الدم، الذي يتم إجراؤه عادةً في الصباح حيث من المفترض أن تكون مستويات هرمون التستوستيرون أعلى، مستويات هرمون التستوستيرون.

ويمكن أن يشمل علاج انخفاض هرمون التستوستيرون العلاج ببدائل التستوستيرون (TRT)، حيث يمكن حقن TRT كل أسبوعين، أو يمكن وضع رقعة يومية لرفع مستويات هرمون التستوستيرون.

تشمل مزايا العلاج ببدائل التستوستيرون TRT ما يلي:

فقدان الدهون.

زيادة كثافة العظام.

الحماية من هشاشة العظام.

تحسين المزاج والشعور بالرفاهية.

تحسين الوظيفة الجنسية.

تحسين الحدة العقلية.

قوة عضلية أكبر.

أداء بدني أكبر.

ومع ذلك، كما هو الحال مع أي نوع من الأدوية، فإن الآثار الجانبية تمثل خطرًا حقيقيًا لأخذ TRT، فقد تشمل الآثار الجانبية لـ العلاج ببدائل التستوستيرون: