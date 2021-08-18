شكرا لقرائتكم خبر عن النوم الكافى وشرب الماء.. كيف تتجنب تناول الأطعمة غير الصحية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرتبط الشعور بالجوع لدينا بتناول الأطعمة المصنعة أو السكرية، ولكنها تضر الجسم من عدة نواحى، ففي بعض الأحيان بدلاً من إشباع رغباتنا يؤدي ذلك إلى الإفراط في تناول الطعام، مما يزيد من فرص زيادة الوزن أو التأثير على عملية التمثيل الغذائي، وهناك عدة طرق يمكن اتباعها للحد من الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة غير الصحية والمعالجة والسكرية، وفقًا لما ذكره موقع "Healthline".

تناول الحبوب الكاملة والأطعمة الغنية بالألياف

الحل الأفضل هو تناول الأطعمة المغذية والغنية بالألياف المشبعة والصحية، حيث تمنحك الأطعمة المصنوعة من الحبوب الكاملة شعورًا بالشبع لفترات أطول من الوقت، ويمكن أن تساعدك أيضًا على الابتعاد عن الأطعمة المصنعة غير الصحية، يمكن أن تلعب هذه الأطعمة أيضًا دورًا كبيرًا في الوقاية من الأمراض المزمنة.



تناول الكثير من الماء

اجعل الماء هو مشروبك المفضل

شرب الكثير من الماء والبقاء رطبًا له العديد من الفوائد أهمها أنها تمنحك شعورًا بالشبع لفترة أطول، حيث إن تناول كوب من الماء قبل وجبات الطعام مباشرة يمكن أن يمنعك من الإفراط في تناول الطعام خاصة غير الصحى والذي بدوره يمكن أن يساعد في فقدان الوزن.

تناول البروتين

يمكن للأطعمة الغنية بالبروتين أن تجعلك تشعر بالشبع وتقلل من شهيتك، كما تمنحك الطاقة التي تحتاجها، والتحكم في الرغبة الشديدة بتناول الأطعمة غير الصحية، وتشمل مصادر البروتين اللحوم الخالية من الدهون والدواجن ومنتجات الألبان والمأكولات البحرية.

لا تخزن وجبات خفيفة غير صحية

غالبًا عندما نكون في المنزل نلجأ إلى تناول وجبات خفيفة غير صحية عند الشعور بالجوع، لذلك من المهم أن تأكل ما يكفي من الأطعمة المغذية في وقت وجبتك ولا تنتظر حتى يتسلل الجوع إليك، وتجنب شراء الوجبات الخفيفة غير الصحية، فقط قم بتخزين بعض المكسرات والفواكه والخضراوات الصحية التي قد تساعدك على التعامل مع آلام الجوع.

النوم الكافي هو المفتاح

قلة النوم يمكن أن تزيد من الرغبة الشديدة في تناول الطعام في وقت متأخر من الليل، وتؤدي أيضًا إلى أنماط الأكل غير الصحية، لذلك احرص على النوم والاستيقاظ مبكرًا، فهو يساعدك على الالتزام بأنماط وجبات منتظمة وتناول الأطعمة الصحية التي يمكن أن تجعلك ممتلئًا لفترات طويلة.



التوتر

تخلص من التوتر

عندما تشعر بالتوتر يفرز جسمك هرمونًا يسمى الكورتيزول، مما يزيد من شغفك بتناول الأطعمة غير الصحية ويزيد من جوعك، حيث ممكن أن يصبح تناول الطعام تحت الضغط مشكلة كبيرة لأن معظم الناس يلجأون وقتها إلى الأطعمة غير الصحية والسكرية، لذلك من المهم أن تجد طرقًا لتقليل مستويات التوتر لديك وتهدئة أعصابك، عن طريق ممارسة تمارين اليوجا أو التأمل وتناول الأطعمة الصحية الغنية بخصائص مضادات الأكسدة التي تقلل التوتر.