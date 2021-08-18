الأسبوع المقبل.. الأزمة الأفغانية على طاولة مجموعة السبع

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اتفقا على تنظيم قمة افتراضية لمجموعة الدول السبع حول الأزمة الأفغانية الأسبوع المقبل.

وقالت الرئاسة الأمريكية في بيان، إن الزعيمين "اتّفقا على تنظيم اجتماع لقادة مجموعة السبع الأسبوع المقبل لبحث مقاربة واستراتيجية مشتركة" حيال هذه الأزمة.



وكان جونسون الذي تتولّى بلاده حالياً الرئاسة الدورية لمجموعة السبع (ألمانيا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا واليابان وبريطانيا) دعا الإثنين إلى عقد قمة لهذه المجموعة لبحث الوضع في أفغانستان بعد سقوطها في أيدي طالبان.

وفي لندن قالت رئاسة الوزراء البريطانية إن جونسون وبايدن أشادا في محادثتهما بـ"تعاون الولايات المتّحدة والمملكة المتّحدة" في عمليات الإجلاء.

ووفقاً لبيان البيت الأبيض فإن بايدن وجونسون تباحثا أيضاً في "ضرورة الاستمرار في أن يكون هناك تعاون وثيق بين الحلفاء والشركاء الديموقراطيين" بشأن أفغانستان.

وهذه أول مباحثات يجريها بايدن مع زعيم أجنبي منذ سيطرة حركة طالبان على كابول بعد عشرين عاماً من التدخّل العسكري الذي قادته الولايات المتّحدة على رأس تحالف دولي لعبت فيه المملكة المتحدة دوراً محورياً.

وأثار قرار بايدن سحب آخر جندي أمريكي من أفغانستان بحلول 31 أغسطس/ آب على أبعد تقدير وأسلوب إدارة واشنطن لعملية الانسحاب هذه انتقادات علنية في بريطانيا.